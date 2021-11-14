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台中屯區捷運草案有譜 環狀高架+地下化估明年報中央

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府交通局目前提出的屯區捷運規劃圖，尚未定案，市議員李天生要求加速進行。圖／李天生提供
台中市政府交通局目前提出的屯區捷運規劃圖，尚未定案，市議員李天生要求加速進行。圖／李天生提供

台中市目前人口有281萬，尤其屯區人口成長快速，市府交通局提出「屯區捷運路網」規劃草案，市議員李天生表示，歷經前後市府團隊規劃卻遙遙無期？交通局長葉昭甫表示，目前在可行性研究階段，估明年12月底報中央，如順利目標12年完成。

李天生指出，市府「屯區捷運路網」規劃案總算出爐，簡報經費高達1580萬元，不知道此次是否最後定案，地方希望知道到底何時動工？市長盧秀燕宣稱「不能動工的要動工」希望交通局要貫徹。

李天生指出，交通局10月間在太平舉辨2場說明會，為何未在大里舉辨說明會？他建議將霧峰、南投納入捷運系統規劃範圍。

交通局長葉昭甫說明，「屯區捷運路網」目前只是在「可行性研究」階段，依規定召開說明會，聽取各界意見，預計明年12月提報中央，預估12年完成。

葉昭甫表示，「屯區捷運路網」規劃案花費1580萬元，目前尚未最後定案，中央核定後才算完成，屯區捷運環狀線（紫線），計分「環狀段」（P01到P16），採高架型式，長約15.7公里，設置16站；「太平至台中車站段」（P17到P20），採地下化型式，長約4.66公里，設置4站。

台中市政府交通局目前提出的屯區捷運規劃圖，尚未定案。圖／李天生提供
台中市政府交通局目前提出的屯區捷運規劃圖，尚未定案。圖／李天生提供

捷運環狀線 南投 盧秀燕

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