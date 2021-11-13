彰化田尾花鄉嘉年華今明登場 奇花異卉首日迎賓超吸睛

走進花鄉聞到花香，2021花鄉田尾嘉年華今、明兩天開展，首日開放參觀奇花異卉，數十種新品種及罕見的花卉同場爭奇鬥艷，遊客大開眼界嘖嘖讚歎，無不拍照留念。

田尾鄉被喻為台灣大花園，也是彰化縣花鄉，地方推動約20年，農委會今年7月6日公告成立田尾鄉公路花園休閒農業區，田尾休閒農業協會一直希望走出田尾傳統旅遊，形塑觀光新模式，先前舉辦兩次主題展試水溫，叫好叫座，因此推出花鄉田尾嘉年華，在田尾鄉公路花園休閒農業區規劃十大主題展，把10家園藝農林包裝成秘境。

花鄉田尾嘉年華在菁芳園開幕，副縣長洪榮章代表縣長王惠美到場致意。農業處長邱奕志說，十大秘境各有靜態的專題演講、畫展、導覽解說，動態的採果體驗、各式手作DIY體驗及展售市集，值得一看。

開幕會場綠意盎然之外，最吸睛的是新品種與罕見品種花卉特展，多數顏色不艷麗，比飯碗還大的嫩黃淡粉花朵別有一番風情，反而引人矚目。菁芳園大溫室餐廳的舞台區換裝，蕨類等植物布置成熱帶雨林，側邊由滿天星形成的流瀑傾瀉而下，粉菊、粉色玫瑰和奶油白繡球花接著攤成花池，遊客幾乎沒錯過免費場景拍照的機會，輪翻上台留下「在此一遊」美麗畫面。