好點子不怕沒金主 創投公司簽下3名彰化得獎青年
彰化縣徵集青年農村發展好點子，評選結果揭曉，今天下午縣政府在員林市圓林園頒獎給優勝者，同時舉辦「2021農度剛好青年好點子」聯合行銷成果發表會，縣長王惠美和民眾當見證人，見證青農好點子前三名得獎人與創投公司簽署MOU合作備忘錄，建立彰化青創產業商轉模式。
青年農村發展好點子第二年舉辦，今年徵件期間遇到新冠肺炎疫情嚴重，仍收到199件好點子，評選出10組優勝者，經專家學者的培育及輔導，前三名讓兩家管理投創認為很有潛力，今天簽署MOU合作備忘錄，另有凱馨實業公司投資這次第一名得獎人張智閔100萬元圓夢獎金及廠房使用權，並對競賽評選獎金加碼。
「彰化不怕沒人才，就怕沒舞台。」縣長王惠美說，彰化縣是農業大縣，原有青農1300人，她就任後全力推動年輕人返鄉或留鄉服務，縣政團隊不斷地搭舞台給年輕人揮灑才能，先後推出多項青創獎補助方案，青農人數已增加逾2000人，她期待能有更多年輕人回彰化、來彰化，在這片土地展現才華，發光發熱。
2021「農度剛好青年好點子」成果展主軸以「智慧農業、循環經濟、農村永續」為發想，主視覺上利用莫比烏斯環，象徵彰化農業整體環境展現循環、智慧和永續發展，圓林園聚集100攤展售彰化優質農特產、手作甜點、散步輕食、質感工藝等產品，不乏從溪湖社區營造博覽會趕過來的青農和社區幹部，因形同彰化各領域菁英集結辦理的年度話題聯合行銷成果發表會暨主題市集，吸引相當多民眾逛市集，圓林園越夜越亮麗。
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