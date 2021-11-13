好點子不怕沒金主 創投公司簽下3名彰化得獎青年

彰化縣徵集青年農村發展好點子，評選結果揭曉，今天下午縣政府在員林市圓林園頒獎給優勝者，同時舉辦「2021農度剛好青年好點子」聯合行銷成果發表會，縣長王惠美和民眾當見證人，見證青農好點子前三名得獎人與創投公司簽署MOU合作備忘錄，建立彰化青創產業商轉模式。

青年農村發展好點子第二年舉辦，今年徵件期間遇到新冠肺炎疫情嚴重，仍收到199件好點子，評選出10組優勝者，經專家學者的培育及輔導，前三名讓兩家管理投創認為很有潛力，今天簽署MOU合作備忘錄，另有凱馨實業公司投資這次第一名得獎人張智閔100萬元圓夢獎金及廠房使用權，並對競賽評選獎金加碼。

「彰化不怕沒人才，就怕沒舞台。」縣長王惠美說，彰化縣是農業大縣，原有青農1300人，她就任後全力推動年輕人返鄉或留鄉服務，縣政團隊不斷地搭舞台給年輕人揮灑才能，先後推出多項青創獎補助方案，青農人數已增加逾2000人，她期待能有更多年輕人回彰化、來彰化，在這片土地展現才華，發光發熱。