社區營造博覽會有看頭 推8條輕旅行遊彰化　

彰化縣社區一年一度的社區營造博覽會，今天下午在溪湖糖廠大草皮區熱鬧展開，70多個社區攤位有才藝表演、展售美食小吃和行銷輕旅行路線，假日到溪湖糖廠遊玩的民眾把握機會逛攤位，認識彰化社區的活力和亮點。

今年社區營造博覽會以「美好彰化 綻放社彩」為主軸，舉辦動靜態展演，舞台區歌舞和戲劇演出接力登場，表演的社區都有備而來，唱作俱佳，展覽區的參展社區利用有限攤位空間努力表現最近一年的營造成果，很多社區幹部和志工順便觀摩和交流，抽空從這一攤逛到那一攤，交流社區營造經驗，為來年做準備。

縣長王惠美走遍每一攤，為辛苦營造社區的社區幹部和志工加油打氣。她說，近年「世代前進」已成為社造推動的核心理念，縣府因此積極鼓勵深具創意與行動力的青年返鄉投入社區，舉辦社區營造博覽會正好給青年發表社造具體成果，縣府絕對全力支持青年返鄉就創業，根留彰化，期待未來更多青年朋友加入，放大社區能量，將年輕人的創意帶進社區。

埔心社區表演現做綠豆糕等點心，吸引親子體驗；社區理事長許增鏞說，社造博覽會多元攤位展現社區營造成果，又有藝文節目表演、市集、DIY、體驗和8條社區輕旅行路線，驅動社區塑造特色，樹立獨特風格，創造社區產業以達到永續營造。

今年社造博覽會結合各方資源呈現社區產業、關懷、學習、景觀、健康、環境教育、治安、防災及社區美學等彰化社造十大面向。溪湖鎮長黃瑞珠以地主身分表示，8條輕旅行路線之中，溪湖鎮推出「水漾東螺小旅行」，讓民眾了解社區公共事務，一起提升社區的生活美學素養。