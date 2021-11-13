「國產雜糧假日市集」在逢甲 邀請大家呷美食玩遊戲

為了讓更多消費者認識國產雜糧，行政院農委會農糧署今(13)、明兩天，在台中逢甲商圈群島藝術園區舉辦「我想吃國產雜糧假日市集」，現場販售近百項來自全台各地農民、農會及廠商的優質商品。現場有運用國產雜糧入菜的麻油雞、紅豆湯及花生圓仔湯等熱騰騰美食，邀請大家一起感受國產雜糧樸質卻迷人的天然魅力。

同時也設有展示體驗區，除了展示國產雜糧在通路推廣的成果，還可以透過趣味遊戲來進一步認識國產雜糧，寓教於樂。民眾只要按讚「我愛國產雜糧」粉絲專頁並出示畫面，就可以獲得100元園遊券(數量有限，送完為止)，非常適合全家大小在初冬的假日午後，一同逛市集、呷美食、玩遊戲、認識國產雜糧。

今天下午也舉辦「2021台灣雜糧隊年度成果發表會」，邀請國產雜糧優質廠商、農會代表、知名連鎖品牌通路業者、台中商圈代表、人氣美食部落客及第二屆國產雜糧創意廚藝競賽獲獎者共襄盛舉，讓大家瞭解國產雜糧在各個領域和通路的多元化創意運用。

農糧署表示，在通路的拓展方面，近幾年開發了許多創新的銷售管道，包含馥漫麵包花園、85度C咖啡蛋糕烘焙專賣店、樂檸漢堡、馬可先生、中美合作藥局、進發家等知名連鎖品牌及台中「東海藝術街商圈」50多間店家，總計全台近400間合作通路，讓消費者隨處可買到優質的國產雜糧產品，創造逾6,000萬元銷售佳績。

東海藝術街商圈管理委員會主委郭達鴻表示，該商圈多數店家都非常認同推廣國產雜糧的理念，只要用一張半A4大小面積的空間，就能展示十多項國產雜糧商品，既能幫助農民銷售好商品，也能為自己的店家創造收入，響應非常踴躍，有逾50間商圈店家參與，也希望未來能繼續推廣行銷國產雜糧商品。

在新產品的開發上，也運用美濃農會的紅豆結合產銷履歷白米，開發出風味香甜的「只有紅豆熬米粥」；食品商週二食記則使用國產芝麻，開發口感創新的「苔嗑熊貓餅」，風味獨具。而使用小麥和紅豆製作的「紅豆半熟麵包」，讓消費者在家也能享受新鮮現烤麵包的美味，成為熱門網購商品。這些新產品也由多位美食部落客與團媽評比為「國產雜糧團購美食商品」優選，好品質獲肯定。

另外，現場也展示本屆國產雜糧創意廚藝競賽前三名的精彩作品，分別由明道中學餐飲科的柳宇芯、謝昕穎一舉奪得第一名，高雄餐旅大學西餐廚藝系的田芳菱、楊宗謀，明道中學餐飲科的王敏真、謝佩穎分別為第二名及第三名。