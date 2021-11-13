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一校一館閣！彰化推南北管扎根明年組青少年實驗樂團

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣推動南北管教育扎根，縣府以「一校一館閣」策略，讓傳統館閣與學校合作。記者林敬家／攝影
彰化縣推動南北管教育扎根，縣府以「一校一館閣」策略，讓傳統館閣與學校合作。記者林敬家／攝影

彰化縣推動南北管教育扎根，縣府以「一校一館閣」策略，讓傳統館閣與學校合作，今、明兩天在鹿港龍山寺舉行扎根成果演出，相互觀摩，縣長王惠美也宣布，明年將組南北管青少年實驗樂團，讓學南北管的孩子在升上國中後能繼續學習傳承。

彰化縣政府今邀請傳統表演藝術保存團體的南、北管館閣演出，也有學校南北管研習班參與，王惠美出席頒發感謝狀感謝所有參與學校對於南北管音樂的傳承，

王惠美表示，縣府為了讓南北管能發揚光大，每年9月間舉辦傳統戲曲節，今年因疫情而與扎根成果演出合併舉行，迸出不同火花，縣內目前已在18所學校開設了24個研習班，她也感謝千朝文化藝術基金會董事長陳朝廷連續3年支持，每年贊助12萬元，讓更多人接觸傳統音樂戲曲。

文化局表示，今年疫情影響，南北管研習班停課達3個月，今天活動仍有8所學校參與，包括鹿港聚英社、鹿江國際中小學、西勢國小、鹿港雅正齋、鹿東國小、北斗中和軒與螺青國小等，先後由鹿港聚英社與鹿江國際中小學、西勢國小、鹿港雅正齋與鹿東國小、北斗中和軒與螺青國小等，館閣與學校合作形成傳承系統，為傳統音樂戲曲的發展開創機會。

彰化傳統戲曲節暨南北管扎根成果今明兩天在龍山寺演出。記者林敬家／攝影
彰化傳統戲曲節暨南北管扎根成果今明兩天在龍山寺演出。記者林敬家／攝影

鹿港 王惠美

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