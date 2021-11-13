快訊

直播／反萊豬公投說明會 林為洲戰陳吉仲「動用國家機器抹滅危害」

雲林教育處網路遭駭客勒索 全縣百餘所學校網路全掛點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼重現台灣「五番挖」榮景 海空步道納入水環境計畫

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣雨停放晴，海風減弱，海空步道又見遊人如織的盛況。記者簡慧珍／攝影
彰化縣雨停放晴，海風減弱，海空步道又見遊人如織的盛況。記者簡慧珍／攝影

東北季風增強，沒吹熄民眾到彰化縣芳苑紅樹林海空步道遊玩的熱情，今天雨停放晴，海空步道很快湧入車潮人潮：彰化縣環保聯盟理事長洪新䒴建議，海空步道作為蛋黃區，周邊社區是蛋白區，一併畫設全台第一個漁村文化園區。縣政府表示，會納入漁村文化，但當務之急是先處理交通、攤販和環境衛生。

入冬氣溫明顯下降，東北季風增加，彰化縣政府觀察海空步道遊客人數少兩成，一旦天氣晴朗時風勢減弱，海空步道步道又恢復遊人如織的盛況。今天彰化停雨，遊覽車、自小客車很快停滿海空步道海堤東側的普天宮廣場，打著各地名號的小吃流動攤販開張做生意，芳苑鄉農民也來叫賣芳苑特產花生，熱鬧場面不輸夏日。

「別讓海空步道曇花一現。」彰化縣環保聯盟理事長洪新䒴說，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」芳苑古稱番挖，曾經盛極一時，海空步道重現繁榮景象，若沒完整規畫，只靠單一景點，恐怕遊客看膩景點很快沒落，縣政府應把海空步道當成蛋黃區，周邊的漁村三合院、社區老街、新住民文化作為蛋白區，整體規畫為全台第一個漁村文化園區，增加可看性才能永續發展留住遊客。

他強調，偏鄉外配比例偏高，外配為了融入台灣文化，以母國文化為基礎絞盡腦汁變化小吃、手工藝、服飾等製作與設計元素，政府既重視新住民、新移民，就應該善用外配的手做能力與巧思，帶入異國美食、藝術創作增添台灣漁村文化的豐富度。

海空步道開幕逾兩個月，觀光熱潮未退，縣政府定期召開跨局處連繫會議，已有二期建設計畫。會議召集人副縣長林田富表示，海空步道目前面臨停車、攤販、環境衛生的急迫性問題，縣政府列為優先處理項目，將在台61漢寶草屯線高架橋下興建步道供遊客通行，協調普天宮、西華宮協助管理攤販及環境衛生，另加強交通疏道和指揮停車。

林田富又說，已與第四河川局達成共識，把海空步道納入彰化水環境改善計畫的空間藍圖，明年2月前完成規畫，將納入普天宮宗教文化、海牛文化、周邊漁村文化，呈現海空步道所在地芳苑鄉的特色；建設需要時間和區分緩急，縣政府將一步步進行做好全蛋料理。

延伸閱讀

彰化芳苑紅樹林海空步道超吸睛 縣府爭取補助擴建

獨／台美「陸威專案」交流頻密 海空藍天、碧海案卻貧弱

彰化海空步道夯 蚵車載客現隱憂

白色力量前進彰化海空步道 推四大公投兩好兩壞

相關新聞

前南投市長林俊梧病逝 家屬捐救護車傳承關懷弱勢精神

南投市前市長林俊梧10月29日因病去世，14日上午將在南投縣立殯儀館舉辦告別式。林俊梧曾任南投縣議員、南投市長，後由南投...

盼重現台灣「五番挖」榮景 海空步道納入水環境計畫

東北季風增強，沒吹熄民眾到彰化縣芳苑紅樹林海空步道遊玩的熱情，今天雨停放晴，海空步道很快湧入車潮人潮：彰化縣環保聯盟理事...

2021親子藝文季小丑劇團打頭陣 蔡其昌化身幸福超人

一年一度海灣繪本館舉辦的「幸福親子藝文季」邁入第8年，今上午立院副院長蔡其昌披上紅色披肩、化身「幸福超人」，與小丑劇團揭...

影／慈濟宮百年法會 逾百名飼主為毛小孩超渡

毛小孩已是人類生活中不可或缺的好夥伴，毛小孩過世，有主人會為牠火化、擺設靈位永遠懷念。台中市豐原慈濟宮建廟300年，今年...

門口站牌遭人嫌 議員提議虛擬站牌

台中市有238條公車路線，但很多商家門口不願設公車站牌，怕影響生意或被丟垃圾，議員建議規劃「虛擬站牌」，或者與路燈桿共同...

台16線遊覽車採申請通行

省道台16線信義、水里路段因道路狹窄，禁行甲類大客車，居民婚宴、廟慶等活動租遊覽車卻無法行駛，南投縣府原規劃走濁水溪床便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。