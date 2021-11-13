盼重現台灣「五番挖」榮景 海空步道納入水環境計畫

東北季風增強，沒吹熄民眾到彰化縣芳苑紅樹林海空步道遊玩的熱情，今天雨停放晴，海空步道很快湧入車潮人潮：彰化縣環保聯盟理事長洪新䒴建議，海空步道作為蛋黃區，周邊社區是蛋白區，一併畫設全台第一個漁村文化園區。縣政府表示，會納入漁村文化，但當務之急是先處理交通、攤販和環境衛生。

入冬氣溫明顯下降，東北季風增加，彰化縣政府觀察海空步道遊客人數少兩成，一旦天氣晴朗時風勢減弱，海空步道步道又恢復遊人如織的盛況。今天彰化停雨，遊覽車、自小客車很快停滿海空步道海堤東側的普天宮廣場，打著各地名號的小吃流動攤販開張做生意，芳苑鄉農民也來叫賣芳苑特產花生，熱鬧場面不輸夏日。

「別讓海空步道曇花一現。」彰化縣環保聯盟理事長洪新䒴說，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」芳苑古稱番挖，曾經盛極一時，海空步道重現繁榮景象，若沒完整規畫，只靠單一景點，恐怕遊客看膩景點很快沒落，縣政府應把海空步道當成蛋黃區，周邊的漁村三合院、社區老街、新住民文化作為蛋白區，整體規畫為全台第一個漁村文化園區，增加可看性才能永續發展留住遊客。

他強調，偏鄉外配比例偏高，外配為了融入台灣文化，以母國文化為基礎絞盡腦汁變化小吃、手工藝、服飾等製作與設計元素，政府既重視新住民、新移民，就應該善用外配的手做能力與巧思，帶入異國美食、藝術創作增添台灣漁村文化的豐富度。

海空步道開幕逾兩個月，觀光熱潮未退，縣政府定期召開跨局處連繫會議，已有二期建設計畫。會議召集人副縣長林田富表示，海空步道目前面臨停車、攤販、環境衛生的急迫性問題，縣政府列為優先處理項目，將在台61漢寶草屯線高架橋下興建步道供遊客通行，協調普天宮、西華宮協助管理攤販及環境衛生，另加強交通疏道和指揮停車。

林田富又說，已與第四河川局達成共識，把海空步道納入彰化水環境改善計畫的空間藍圖，明年2月前完成規畫，將納入普天宮宗教文化、海牛文化、周邊漁村文化，呈現海空步道所在地芳苑鄉的特色；建設需要時間和區分緩急，縣政府將一步步進行做好全蛋料理。