2021親子藝文季小丑劇團打頭陣 蔡其昌化身幸福超人

一年一度海灣繪本館舉辦的「幸福親子藝文季」邁入第8年，今上午立院副院長蔡其昌披上紅色披肩、化身「幸福超人」，與小丑劇團揭開為期3個月的藝文季活動。蔡其昌說，接下來還有紙風車劇團、國立台灣交響樂團演出，民眾敬請期待。

「幸福親子藝文季」在立院副院長蔡其昌、市議員王立任、楊典忠、施志昌等人披上紅色披肩、粉墨登場揭幕，台下小朋友拍手歡呼。蔡其昌表示，最感謝繪本館的團隊堅持規劃好節目，現在藝文季不只是海線的親子會來參加，市區也有不少家長會帶著小朋友來參與，8年來海灣繪本館已經成為一個大人小孩都喜愛的品牌。

今天開幕邀請小丑劇團演出，繪本館持續和紙風車劇團合作，接下來為期三個月的藝文季中，會有紙風車戲劇表演，更邀請國立台灣交響樂團進行演出。

蔡其昌說，雖然受疫情影響，演出場次減少，但將演出規模變大，相信這會是一個非常適合大人小孩同樂的活動。

今天上午，除了小丑劇團《最佳拍檔》帶來精彩的魔術、特技馬戲表演外，繪本館也準備了8週年紀念著色畫，孩子完成後可以獲得海灣繪本館的惜福書兌換券，現場兌換二手童書；下午有週末故事派的活動，由繪本館的故事講師來為孩子們帶來動聽的童話故事。