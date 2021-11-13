前南投市長林俊梧病逝 家屬捐救護車傳承關懷弱勢精神

南投市前市長林俊梧10月29日因病去世，14日上午將在南投縣立殯儀館舉辦告別式。林俊梧曾任南投縣議員、南投市長，後由南投縣長林明溱延攬擔任南投縣政府社會及勞動處長，推動福利社區化、關懷弱勢、發展社區產業，家屬遵循他關懷弱勢的精神，捐贈救護車給南投縣政府，遺愛南投鄉親。

林俊梧就讀聯合工專機械工程科，畢業後從技術員、機械工程師，自行創業開設工廠。他在家排行第三，侍奉父母至孝，1981年與妻子結婚育有一子。1989年，林俊梧為前南投縣長林源朗助選，開始關心社會議題。

在林源朗鼓勵下，他隔年參選南投縣議員並當選，大力推行觀光及環境保護，支持保留集集綠色隧道、保護老樹，也配合縣政府推動日月潭成立國家級風景區。

1994年林俊梧當選南投市長，積極規畫「祖師大橋」、三和大排加蓋為停車場、貓羅溪配合整治、後續興建「綠美橋」與景觀綠美化、市立托兒所與圖書館。

1998年他卸任南投市長，因熱心公共事務，又擔任台灣省政府顧問、南投縣商業會理事長，行政院中部辦公室副執行長等職務。

2014年，南投縣長林明溱延攬林俊梧擔任社會及勞動處長，他推動福利社區化、積極關懷弱勢、發展社區產業，創新開辦「社區產業電子商業網」及「社區學習網」等兩項計畫。2018年，他因健康因素請辭在家靜養。今年10月9日林俊梧血管炎復發，因感染住入加護病房，最後心肺衰竭不幸辭世。