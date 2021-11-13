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影／慈濟宮百年法會 逾百名飼主為毛小孩超渡

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原慈濟宮建廟300年，今年首度舉辦拔薦報恩祈安法會，動物靈超渡報名相當踴躍，有百名飼主替自家毛小孩添設靈位，舉辦超渡法會。記者林佩均／攝影
台中市豐原慈濟宮建廟300年，今年首度舉辦拔薦報恩祈安法會，動物靈超渡報名相當踴躍，有百名飼主替自家毛小孩添設靈位，舉辦超渡法會。記者林佩均／攝影

毛小孩已是人類生活中不可或缺的好夥伴，毛小孩過世，有主人會為牠火化、擺設靈位永遠懷念。台中市豐原慈濟宮建廟300年，今年首度舉辦拔薦報恩祈安法會，其中，動物靈超渡報名相當踴躍，有百名飼主替自家愛犬、貓、兔子、烏龜，甚至是蛇添設靈位，舉辦超渡法會，現場擺有寵物罐頭與寵物照片，足見飼主用心。

豐原慈濟宮主任委員陳誌鋒表示，豐原慈濟宮建宮300年以來，首次舉辦「拔薦報恩祈安法會」，三天法會將進行超拔祖先、冤親債主、嬰靈魂魄、六畜魂魄、消災滅罪、解冤釋結、開香普渡等法會及祝燈延壽儀式等，祈求國泰民安 風調雨順。

其中，「六畜魂魄」也就是動物靈超渡，首次舉辦就有113名飼主踴躍報名，對象除了愛犬、貓、兔子等，還有烏龜、小鳥與蛇。現場有飼主準備「罐罐」祭祀，也有飼主擺出兔子生前照片，懷念牠生前可愛的模樣，相當用心。

慈濟宮副爐主傅文德說，他飼養14年的哈士奇「國王」往生，他特地替愛犬報名參加普渡，希望牠看到主人在人間一切安好，在天能無罣礙，來生投胎到有緣人家。

此次超渡靈位以祖先占最多，而嬰靈有131位、動物靈113位，足見毛小孩在人類心中舉足輕重。

豐原慈濟宮指出，113年為豐原慈濟宮百年建醮大典，是地方盛事，明年農曆3月將舉辦媽祖下鄉巡禮活動，為113年建醮大典暖身；此次普渡的600多份物資、嬰兒日常用品等，廟方將交由台中市社會局統籌分配給弱勢家庭，同為發揚媽祖慈愛人間的美意。

豐原慈濟宮「拔薦報恩祈安法會」11月12日起為期三天，在太平洋夜市廣場舉行，民眾可前往參拜。地址：台中市豐原區陽明街(陽明大樓斜對面)。

慈濟宮副爐主傅文德飼養14年的哈士奇「國王」往生，他特地替愛犬報名參加普渡，希望牠看到主人在人間一切安好，在天能無罣礙，來生投胎到有緣人家。記者林佩均／攝影
慈濟宮副爐主傅文德飼養14年的哈士奇「國王」往生，他特地替愛犬報名參加普渡，希望牠看到主人在人間一切安好，在天能無罣礙，來生投胎到有緣人家。記者林佩均／攝影
超渡法會現場，有飼主擺出「罐罐」與寵物照片，相當用心。記者林佩均／攝影
超渡法會現場，有飼主擺出「罐罐」與寵物照片，相當用心。記者林佩均／攝影
豐原慈濟宮指出，此次普渡的600多份物資、嬰兒日常用品等，廟方將交由台中市社會局統籌分配給弱勢家庭，同為發揚媽祖慈愛人間的美意。圖／豐原慈濟宮提供
豐原慈濟宮指出，此次普渡的600多份物資、嬰兒日常用品等，廟方將交由台中市社會局統籌分配給弱勢家庭，同為發揚媽祖慈愛人間的美意。圖／豐原慈濟宮提供
豐原慈濟宮指出，此次普渡的600多份物資、嬰兒日常用品等，廟方將交由台中市社會局統籌分配給弱勢家庭，同為發揚媽祖慈愛人間的美意。記者林佩均／攝影
豐原慈濟宮指出，此次普渡的600多份物資、嬰兒日常用品等，廟方將交由台中市社會局統籌分配給弱勢家庭，同為發揚媽祖慈愛人間的美意。記者林佩均／攝影

慈濟 法會 毛小孩

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