恩師拿結婚費用栽培 運輸集團董座頒贈獎學金回報

士盟國際運輸集團董座黃永存感念國小教師張鴻明栽培，22年前起捐助獎學金給清寒績優學子，返回家鄉溪湖區頒贈獎學金時，必邀恩師張鴻明伉儷到場。今天黃永存在國立溪湖高中頒發彰化縣清寒績優獎學金，期勉學子為國際競爭力培養軟實力。

黃永存是埔心鄉人，就讀湖東國民學校（現今湖東國小），家境清貧無法升學，湖東老師張鴻明拿出籌辦結婚費用給黃永存升學員林初中，讓他永銘五內，立志長大後奮發向上，若有成就必定回報恩師。1973年黃永存北上創立士盟，把握國內十大建設的經濟發展契機，如今公司已經成為運輸集團，黃永存不忘初心，22年前捐贈獎學金，場場講述恩師栽培的故事。

今天他到溪湖高中頒發彰化縣清寒績優獎學金，約20名國高中學生受獎，學業總平均70分以上高中生每人8000元、國中生每人5000元。黃永存說，台灣天然資源匱乏，最好的資源就是人才，所以無論環境如何困難都不要放棄自己，前人有好的經驗和敬業精神，要傳承給下一代，讓青年學子養成國際競爭力。

黃永存以士盟名義，受理學校申請，學生名單通過審查，每年5月、10月他全台走透透，到各縣市頒贈獎學金。今年遇到新冠肺炎疫情，延期到今天頒發，這兩天天氣冷，張鴻明夫婦身體不適沒出席頒獎典禮。