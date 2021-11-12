快訊

遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

恩師拿結婚費用栽培 運輸集團董座頒贈獎學金回報

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
士盟國際運輸集團董座黃永存（第二排穿西裝者）返鄉，頒發獎學金給優秀學生。圖／溪湖高中提供
士盟國際運輸集團董座黃永存（第二排穿西裝者）返鄉，頒發獎學金給優秀學生。圖／溪湖高中提供

士盟國際運輸集團董座黃永存感念國小教師張鴻明栽培，22年前起捐助獎學金給清寒績優學子，返回家鄉溪湖區頒贈獎學金時，必邀恩師張鴻明伉儷到場。今天黃永存在國立溪湖高中頒發彰化縣清寒績優獎學金，期勉學子為國際競爭力培養軟實力。

黃永存是埔心鄉人，就讀湖東國民學校（現今湖東國小），家境清貧無法升學，湖東老師張鴻明拿出籌辦結婚費用給黃永存升學員林初中，讓他永銘五內，立志長大後奮發向上，若有成就必定回報恩師。1973年黃永存北上創立士盟，把握國內十大建設的經濟發展契機，如今公司已經成為運輸集團，黃永存不忘初心，22年前捐贈獎學金，場場講述恩師栽培的故事。

今天他到溪湖高中頒發彰化縣清寒績優獎學金，約20名國高中學生受獎，學業總平均70分以上高中生每人8000元、國中生每人5000元。黃永存說，台灣天然資源匱乏，最好的資源就是人才，所以無論環境如何困難都不要放棄自己，前人有好的經驗和敬業精神，要傳承給下一代，讓青年學子養成國際競爭力。

黃永存以士盟名義，受理學校申請，學生名單通過審查，每年5月、10月他全台走透透，到各縣市頒贈獎學金。今年遇到新冠肺炎疫情，延期到今天頒發，這兩天天氣冷，張鴻明夫婦身體不適沒出席頒獎典禮。

競爭力 升學

延伸閱讀

110年王惕吾先生新聞獎學金揭曉 獲獎率24％

彰縣升格直轄市促進會成立 做民調連署促進升格

桃園治平高中今發放高達1394萬獎學金 鼓勵學生努力成果

美國頂大生都沒在讀書？網友搖頭曝內幕讚：兩能力大勝台灣

相關新聞

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

中央指揮中心昨(11日)拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，春節檢...

影／市警局祭鐵腕專案阻台中惡煞 顏寬恒這樣說

台中宋姓男大生因車禍遭駕駛瑪莎拉蒂3惡煞重毆住進加護病房，昨市警察局祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽...

想搭公車又不願站牌設家門口 台中議員提議設虛擬站牌

台中市目前有238條公車路線，議員陳清龍今天在交通地政業務質詢提議，建議交通局考慮研議設置「虛擬站牌」，他說，設立公車站...

恩師拿結婚費用栽培 運輸集團董座頒贈獎學金回報

士盟國際運輸集團董座黃永存感念國小教師張鴻明栽培，22年前起捐助獎學金給清寒績優學子，返回家鄉溪湖區頒贈獎學金時，必邀恩...

福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

原本臭氣沖天、垃圾堆座小山的福壽山垃圾轉運站，經台中市府清運下，600公噸垃圾山全數清運下山。市長盧秀燕今率隊視察，再贈...

台16線禁行甲類大客車 南投縣府同意以個案讓遊覽車通行

省道台16線信義、水里路段禁行甲類大客車，居民舉辦婚宴、廟慶等活動遊覽車無法行駛相當困擾。南投縣政府考慮沿濁水溪床鋪設便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。