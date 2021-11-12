中市環山部落南湖溪 啟動新建吊橋計畫

台中市和平區環山部落橫跨南湖溪都靠流籠進出，過程具危險性，台中市建設局啟動吊橋新建計畫，市長盧秀燕今天前往視察時表示，目前辦理上網招標程序中，預計明年開工。

盧秀燕展開和平專案，今天前往環山部落聽取南湖溪新建吊橋計畫簡報時表示，市府考量當地農產興盛，啟動吊橋新建設計規劃，增加居民及貨物通行的方便，感謝民代支持讓預算順利通過，也感謝部落長老宋進玉無償提供土地，造福當地居民。

盧秀燕指出，南湖溪為梨山地區主要溪流，因溪流長，當地居民進出不便，人員進出及農產品都需透過流籠運送，十分危險，市府自民國108年修建南湖溪1號吊橋，去年補強2號吊橋；之後再啟動吊橋新建計畫，並於一旁搭建5.6公里的便道，讓工程車、人員、材料安全進出，預計明年開工，祈求工程順利。

盧秀燕今天也到當地信仰中心「環清宮」參拜時說，台中市共有1000多間宮廟，她每到當地都會至信仰中心參拜，今天是她上任來第3次到環清宮，感謝媽祖過去3年的庇佑，讓各項市政工作推動順利，也祈求這次和平專案圓滿成功。

此外，盧秀燕還視察福壽山垃圾轉運站，並致贈1輛23立方米垃圾轉運車，她說，梨山地區每天約產10公噸垃圾，過去一直有垃圾亂傾倒導致無法有效去化問題，經市府團隊增加人力及設備等協助，如今垃圾山已不復存在。