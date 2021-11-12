快訊

遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

中市環山部落南湖溪 啟動新建吊橋計畫

中央社 / 台中12日電

台中市和平區環山部落橫跨南湖溪都靠流籠進出，過程具危險性，台中市建設局啟動吊橋新建計畫，市長盧秀燕今天前往視察時表示，目前辦理上網招標程序中，預計明年開工。

盧秀燕展開和平專案，今天前往環山部落聽取南湖溪新建吊橋計畫簡報時表示，市府考量當地農產興盛，啟動吊橋新建設計規劃，增加居民及貨物通行的方便，感謝民代支持讓預算順利通過，也感謝部落長老宋進玉無償提供土地，造福當地居民。

盧秀燕指出，南湖溪為梨山地區主要溪流，因溪流長，當地居民進出不便，人員進出及農產品都需透過流籠運送，十分危險，市府自民國108年修建南湖溪1號吊橋，去年補強2號吊橋；之後再啟動吊橋新建計畫，並於一旁搭建5.6公里的便道，讓工程車、人員、材料安全進出，預計明年開工，祈求工程順利。

盧秀燕今天也到當地信仰中心「環清宮」參拜時說，台中市共有1000多間宮廟，她每到當地都會至信仰中心參拜，今天是她上任來第3次到環清宮，感謝媽祖過去3年的庇佑，讓各項市政工作推動順利，也祈求這次和平專案圓滿成功。

此外，盧秀燕還視察福壽山垃圾轉運站，並致贈1輛23立方米垃圾轉運車，她說，梨山地區每天約產10公噸垃圾，過去一直有垃圾亂傾倒導致無法有效去化問題，經市府團隊增加人力及設備等協助，如今垃圾山已不復存在。

吊橋 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

盧爭取8千萬元上和平 明年4里聯絡道路「燙平」

預言中二補選結局 吳子嘉指「這三人」：有輸不起的壓力

開車擦撞卻被打成重傷 盧秀燕：查清楚誰給打人的撐腰

相關新聞

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

中央指揮中心昨(11日)拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，春節檢...

影／市警局祭鐵腕專案阻台中惡煞 顏寬恒這樣說

台中宋姓男大生因車禍遭駕駛瑪莎拉蒂3惡煞重毆住進加護病房，昨市警察局祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽...

想搭公車又不願站牌設家門口 台中議員提議設虛擬站牌

台中市目前有238條公車路線，議員陳清龍今天在交通地政業務質詢提議，建議交通局考慮研議設置「虛擬站牌」，他說，設立公車站...

恩師拿結婚費用栽培 運輸集團董座頒贈獎學金回報

士盟國際運輸集團董座黃永存感念國小教師張鴻明栽培，22年前起捐助獎學金給清寒績優學子，返回家鄉溪湖區頒贈獎學金時，必邀恩...

福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

原本臭氣沖天、垃圾堆座小山的福壽山垃圾轉運站，經台中市府清運下，600公噸垃圾山全數清運下山。市長盧秀燕今率隊視察，再贈...

台16線禁行甲類大客車 南投縣府同意以個案讓遊覽車通行

省道台16線信義、水里路段禁行甲類大客車，居民舉辦婚宴、廟慶等活動遊覽車無法行駛相當困擾。南投縣政府考慮沿濁水溪床鋪設便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。