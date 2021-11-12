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彰縣升格直轄市促進會成立 做民調連署促進升格

中央社 / 彰化12日電

彰化縣升格直轄市促進會籌備會今天成立，發起籌備會的民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，為加快升格腳步，促進會將團結整合地方力量，並以做民調、發動連署等行動促進升格。

針對彰化縣升格直轄市促進會籌備會今天成立，彰化縣政府透過新聞稿回應指出，縣長王惠美感謝各級民代的支持及發聲，也已決定向縣議會再次提案爭取支持向中央申請升格設立直轄市，也盼望最支持彰化建設的行政院長蘇貞昌讓經符合法定資格的彰化縣先升格，再談其他縣市合併修法升格。

彰化縣升格直轄市促進會籌備會今天正式成立，發起人包括前彰化縣長周清玉、翁金珠、魏明谷，以及民進黨籍立委黃秀芳。民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，彰化縣不需修法就可以升格，縣內有許多隱形冠軍領先世界，加上彰化縣建縣將滿300年，正是重新擘劃下一階段發展的最佳機會，彰化升格，中部起飛才有可能。

邱建富說，為了加快升格腳步，彰化縣升格促進會將團結整合地方力量，以進行簽名連署、做民調以及提政策等具體行動，協助彰化縣升格直轄市。

邱建富指出，彰化縣是人口第一大縣，也是農業科技產業大縣；彰化縣位居鐵路山海線交會處，是六都以外第一大縣；彰化縣是台灣整體發展和文化歷史發展深具重要性縣市，沒有不能改制升格的理由。

邱建富 民進黨

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