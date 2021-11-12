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台中第二市場設捷運出口 議員憂星級攤位恐遭遷

中央社 / 台中12日電

台中捷運藍線規劃在第二市場門口設置出口，台中市議員江肇國今天指出，屆時多家星級名攤恐遭拆除，被迫離開市場，市府表示，設置出口避免使用私有土地或影響現有使用狀況。

台中市第二市場內擁有許多台中人記憶中的美食攤位，民進黨籍台中市議員江肇國今天在台中市議會交通地政質詢中指出，市府規劃將捷運藍線B18站出口設置在第二市場，多家星級名攤恐面臨遭拆除的命運。

江肇國指出，捷運藍線B18站草案指出，站體出口設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭10多家攤商，包含連續2年獲得米其林必比登推介的名店茂川肉丸、素食麵、魯肉邱、鹿港扁食、阿發現炒、山河魯肉飯等。

他說，攤商們得知消息後，人心惶惶，還來不及共享捷運的商機，就先受其害被迫遷移，交通局卻連一場地方說明會都未召開，質疑市府是否在綜合規劃、環評、都計通過後，才霸道下令攤商離開。

江肇國表示，交通局從民權路改變路線到台灣大道時未思考站點出口，如今恐影響民眾的權益，引起地方反彈。他呼籲，應另覓可能設置站點的空間，並盡快召開地方說明會說明。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運藍線目前在綜合規劃階段，相關內容已提送交通部審議。在規劃捷運設施用地時，以使用公共設施用地及公有土地為優先考量原則，儘可能避免使用私有土地或影響現有使用狀況。目前正研擬都市計畫變更相關草案，未來在地方舉辦公開展覽說明會，循地方共識。

台中捷運 台中市

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