台中神岡國小活動中心暨地下停車場 1.63億元拚明年底動工

神岡國小活動中心因歷經多次地震，經結構技師鑑定後，建議有安全疑慮不再使用。立委楊瓊瓔今邀集相關單位會勘，爭取1.63億元經費，修建神岡國小活動中心改建暨地下停車場，未來將可容納110格車輛，最快明年底動工。

今立委楊瓊瓔、市議員羅永珍邀集台中市教育局等相關單位會勘，神岡國小校長王丕助指出，神岡國小明年建校120周年，目前校內1至6年級33班共750名學生。因學校活動中心為民國64年興建完成，歷經多次地震影響，經結構技師鑑定後，建議有安全疑慮不要再使用，導致學校舉辦活動都必須選擇戶外舉行，冬冷夏熱，無處遮蔽。

神岡國小坐落於神岡市中心，周邊公務機關及住宅林立，神岡里里長王百瀛說，長期缺乏停車空間及大型的活動場所，卻礙於使用年限及經費問題，遲遲無法順利推動，附近居民多次表達停車空間不足，盼相關單位儘速協助解決，也能提升民眾的居住品質。

台中市教育局及交通局說明，神岡國小及在地社區長期欠缺大型集會場所，經立委楊瓊瓔及市議員羅永珍協調爭取教育部補助神岡國小活動中心的先期規劃設計費後，市府已由教育局籌編6500萬元及交通局籌編9800萬元，合計投入1億6300萬元興建活動中心暨地下二樓停車場，約可提供110格汽車停車位。

目前規劃興建期程為110年12月底前遴選出建築師，111年2月底前完成校園工程規劃審議，111年9月底前完成設計發包，最快10月動工。