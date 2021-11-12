快訊

遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

台中神岡國小活動中心暨地下停車場 1.63億元拚明年底動工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔今邀集相關單位會勘，爭取1.63億元經費，修建神岡國小活動中心改建暨地下停車場，未來將可容納110格車輛，最快明年底動工。圖／立法委員楊瓊瓔服務團提供
立委楊瓊瓔今邀集相關單位會勘，爭取1.63億元經費，修建神岡國小活動中心改建暨地下停車場，未來將可容納110格車輛，最快明年底動工。圖／立法委員楊瓊瓔服務團提供

神岡國小活動中心因歷經多次地震，經結構技師鑑定後，建議有安全疑慮不再使用。立委楊瓊瓔今邀集相關單位會勘，爭取1.63億元經費，修建神岡國小活動中心改建暨地下停車場，未來將可容納110格車輛，最快明年底動工。

今立委楊瓊瓔、市議員羅永珍邀集台中市教育局等相關單位會勘，神岡國小校長王丕助指出，神岡國小明年建校120周年，目前校內1至6年級33班共750名學生。因學校活動中心為民國64年興建完成，歷經多次地震影響，經結構技師鑑定後，建議有安全疑慮不要再使用，導致學校舉辦活動都必須選擇戶外舉行，冬冷夏熱，無處遮蔽。

神岡國小坐落於神岡市中心，周邊公務機關及住宅林立，神岡里里長王百瀛說，長期缺乏停車空間及大型的活動場所，卻礙於使用年限及經費問題，遲遲無法順利推動，附近居民多次表達停車空間不足，盼相關單位儘速協助解決，也能提升民眾的居住品質。

台中市教育局及交通局說明，神岡國小及在地社區長期欠缺大型集會場所，經立委楊瓊瓔及市議員羅永珍協調爭取教育部補助神岡國小活動中心的先期規劃設計費後，市府已由教育局籌編6500萬元及交通局籌編9800萬元，合計投入1億6300萬元興建活動中心暨地下二樓停車場，約可提供110格汽車停車位。

目前規劃興建期程為110年12月底前遴選出建築師，111年2月底前完成校園工程規劃審議，111年9月底前完成設計發包，最快10月動工。

楊瓊瓔表示，神岡國小週邊街道狹小，居住人口密集，利用學校改建一併考慮興建地下停車場，解決居民及洽公民眾的停車需求，神岡國小也將是潭雅神地區第1座利用學校活動中心改建興建地下停車場。

立委楊瓊瓔(粉紅衣者)今邀集相關單位會勘，爭取1.63億元經費，修建神岡國小活動中心改建暨地下停車場，未來將可容納110格車輛，最快明年底動工。圖／立法委員楊瓊瓔服務團提供
立委楊瓊瓔(粉紅衣者)今邀集相關單位會勘，爭取1.63億元經費，修建神岡國小活動中心改建暨地下停車場，未來將可容納110格車輛，最快明年底動工。圖／立法委員楊瓊瓔服務團提供

楊瓊瓔 停車場 教育局

延伸閱讀

經長：不讓北部成供電缺口

台中大雅7.5公里老舊管線掰掰 民代爭4300萬經費換新

反萊豬影響台美關係？外交部次長：萊豬非台美唯一議題

萊豬=美豬是假消息？蘇揆反諷：朱立倫講「瘋豬肉」就是

相關新聞

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

中央指揮中心昨(11日)拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，春節檢...

影／市警局祭鐵腕專案阻台中惡煞 顏寬恒這樣說

台中宋姓男大生因車禍遭駕駛瑪莎拉蒂3惡煞重毆住進加護病房，昨市警察局祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽...

想搭公車又不願站牌設家門口 台中議員提議設虛擬站牌

台中市目前有238條公車路線，議員陳清龍今天在交通地政業務質詢提議，建議交通局考慮研議設置「虛擬站牌」，他說，設立公車站...

福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

原本臭氣沖天、垃圾堆座小山的福壽山垃圾轉運站，經台中市府清運下，600公噸垃圾山全數清運下山。市長盧秀燕今率隊視察，再贈...

台16線禁行甲類大客車 南投縣府同意以個案讓遊覽車通行

省道台16線信義、水里路段禁行甲類大客車，居民舉辦婚宴、廟慶等活動遊覽車無法行駛相當困擾。南投縣政府考慮沿濁水溪床鋪設便...

台中環山南湖溪2號吊橋明年動工 果農不再坐流籠心驚驚

台中市和平區環山部落受限天然地勢，居民往來南湖溪缺乏安全橋梁，台中市政府建設局啟動吊橋新建設計規劃，投入總經費5500萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。