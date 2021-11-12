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大甲長安路不只燙平再設小綠人 守護學童安心上下學

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
市議員吳敏濟請託立委邱泰源向中央爭取3300萬元長安路及通天路燙平經費，預計明年4月動工，並增設綠色斑馬線及小綠人號誌，守護學生上、下學安全。圖／台中市議員吳敏濟服務團隊提供
市議員吳敏濟請託立委邱泰源向中央爭取3300萬元長安路及通天路燙平經費，預計明年4月動工，並增設綠色斑馬線及小綠人號誌，守護學生上、下學安全。圖／台中市議員吳敏濟服務團隊提供

台中市大甲區長安路車流擁擠，路面龜裂不平，十多年未全面整修，且附近有東明國小，是學童上下學路線之一。市議員吳敏濟請託立委邱泰源向中央爭取3300萬元燙平經費，總長約5公里，預計明年4月動工，並增設綠色斑馬線及小綠人號誌，守護學生上、下學安全。

市議員吳敏濟今邀集建設局、在地里長等人現場會勘，吳敏濟指出，大甲區長安路是溪北地區與幼獅工業區往返國三及幸福、太白里的重要道路，車流量龐大，已超過20年未全面鋪修，路面崎嶇不平，加上附近有東明國小，每到上下學尖峰時段，常見車輛爭道，險象環生。

住在長安路附近的里民林基松抱怨，路面狀況差，騎車晃動相當大，好像在騎馬，令人提心吊膽；其他鄉親指出，長安路紅綠燈較少，大車喜歡從這裡進出工業區，半夜車輛輾過孔蓋發出強大噪音擾人，睡眠品質很差。

建設局總工程司林昶穆表示，長安路從通天路口到山柑橋，全長1.82公里，寬度10公尺，總經費1250萬元，中央補助約82%，預計明年4月施作，20處孔蓋下地，33處孔蓋調平，並包含東明路口斑馬線與行人號誌、社區意象改善及綠美化等。另，通天路全長4公里，總經費2080萬元，即將進行規劃設計。

吳敏濟表示，長安路及通天路不僅會燙平，考量附近有東明國小，特別要求市府在東明長安路口設置綠色斑馬線及小綠人號誌，讓學生與年長者能安全地過馬路，也爭取改善路口社區意象及綠美化，希望建設局細部規劃設計後，儘早在4月前施工，讓長安路及通天路的居民都能有一條安全回家的路。

市議員吳敏濟請託立委邱泰源向中央爭取3300萬元長安路及通天路燙平經費，預計明年4月動工，並增設綠色斑馬線及小綠人號誌，守護學生上、下學安全。圖／台中市議員吳敏濟服務團隊提供
市議員吳敏濟請託立委邱泰源向中央爭取3300萬元長安路及通天路燙平經費，預計明年4月動工，並增設綠色斑馬線及小綠人號誌，守護學生上、下學安全。圖／台中市議員吳敏濟服務團隊提供

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