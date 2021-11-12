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福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
經台中市府清運下，福壽山垃圾轉運站600公噸垃圾山全數清運下山，市長盧秀燕今率隊視察，再贈一輛23立方米垃圾轉運車「大牛」，協助清運梨山地區垃圾。圖／台中市新聞局提供
經台中市府清運下，福壽山垃圾轉運站600公噸垃圾山全數清運下山，市長盧秀燕今率隊視察，再贈一輛23立方米垃圾轉運車「大牛」，協助清運梨山地區垃圾。圖／台中市新聞局提供

原本臭氣沖天、垃圾堆座小山的福壽山垃圾轉運站，經台中市府清運下，600公噸垃圾山全數清運下山。市長盧秀燕今率隊視察，再贈一輛23立方米垃圾轉運車「大牛」，協助清運梨山地區每天產出的10公噸垃圾，她也呼籲，民眾進入梨山地區，應減少垃圾並自行帶下山，紓解當地清運壓力。

盧秀燕提到，去年她親自上山視察，發現轉運站垃圾堆積成山，市府透過預備金方式快速協助清運，且為一勞永逸解決問題。

市府環保局今贈送一台俗稱「大牛」的大型垃圾清運車給區公所，可載運約13公噸垃圾，有效解決梨山地區每天垃圾轉運的需求，並增補和平區清潔人力、機具、經費等全力協助。

梨山地區海拔2千多公尺，一趟路運至市區少則耗時6小時，多則需8、9小時，非常不易且重成本。此外，梨山地區垃圾多為當地農民所生產製造的包裝材料、消毒罐等物，市府將針對如何協助農民製造的農業廢棄物回收、蔬果套袋壓縮處理等問題，加強研議相關計畫鼓勵農民回收。

環保局長陳宏益說明，和平區從103年底改制成為原住民自治區後，垃圾收運業務由區公所負責，由於和平區清潔隊垃圾清運能量不足，108年梨山福壽山垃圾轉運站垃圾量累積達600公噸，宛如一座巨形垃圾山，經過市府團隊長期協助下，垃圾清運情況已逐漸獲得改善。

陳宏益表示，福壽山垃圾轉運站地處偏遠，平時台8線便道每車每日僅能通行1次，若碰到便道中斷，就會導致垃圾長期堆積，無法轉運下山，因此和平區清潔隊每日安排2輛轉運車，維持大梨山地區垃圾轉運正常工作，此次贈送的23立方米轉運車，預估可增加近1倍的轉運量，使福壽山垃圾轉運站不再堆積垃圾。

經台中市府清運下，福壽山垃圾轉運站600公噸垃圾山全數清運下山，市長盧秀燕今率隊視察，再贈一輛23立方米垃圾轉運車「大牛」，協助清運梨山地區垃圾。圖／台中市新聞局提供
經台中市府清運下，福壽山垃圾轉運站600公噸垃圾山全數清運下山，市長盧秀燕今率隊視察，再贈一輛23立方米垃圾轉運車「大牛」，協助清運梨山地區垃圾。圖／台中市新聞局提供

梨山 農民 盧秀燕

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