台16線禁行甲類大客車 南投縣府同意以個案讓遊覽車通行

省道台16線信義、水里路段禁行甲類大客車，居民舉辦婚宴、廟慶等活動遊覽車無法行駛相當困擾。南投縣政府考慮沿濁水溪床鋪設便道供通行，但便道可能在汛期沖毀。南投縣工務處長陳錫梧今天說，經相關單位討論，改以個案申請方式准許遊覽車通行台16線，解決居民困擾。

南投縣議員全文才說，台16線在水里鄉民和村、信義鄉地利村路段禁止甲類大客車通行，讓兩鄉民和、地利、雙龍、人和、潭南五村居民生活不便，包括學校活動、婚宴喜慶、和廟會等宗教活動舉辦都受到影響。

台16線因為狹窄、彎道多難以會車，公路總局禁止遊覽車通行居民可以理解，但縣府應提出替代方案，解決居民交通和生活需求。

工務處長陳錫梧說，2017年為了確保交通安全，公路總局公告台16線民和、地利路段禁行甲類大客車，遊覽車若行駛禁止路段，車內GPS系統會定位， 公路總局將依公路法罰9千至9萬元，甚至吊銷車輛牌照。

縣府和第四河川局、公路總局討論替代方案，規畫沿著濁水溪河床開設便道，經費約2千萬元，但便道在汛期時無法通行，甚至會被沖毀浪費公帑，遊覽車業者也認為溪床便道不適合遊覽車通行，因此溪床便道取消。