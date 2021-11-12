快訊

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是「輝瑞的5倍」

亞東工業氣體連續五年台中淨灘 用行動守護台灣土地

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

2017年亞東工業氣體公司成立30周年之際，便帶著員工到台中大安海水浴場進行淨灘，用實際行動守護台灣土地。如此優良且相當有意義的活動，不僅一舉辦就是五年，現在員工還會帶著孩子一同參與，希望透過企業發起活動，將保護地球永續發展的理念傳達給身邊所有人。

「淨灘活動對我們很有意義。」亞東工業氣體總裁Olivier LETESSIER說，海洋生態對台灣人而言非常重要，亞東已經連續五年舉辦淨灘活動，今年更在台北、台中、高雄三地，共有近170位志工響應。

「在沙灘看到寶特瓶就很不順眼」；「沙灘這麼髒，來游泳的人都不舒服。」參與淨灘的小朋友因沙灘出現各種垃圾很不開心，對於能撿到洋蔥、蘿蔔等「食材」，更感到不可思議。

Olivier LETESSIER表示，淨灘之後的垃圾能加以利用，透過親子手作過程將廢物改造，加上簡單的彩繪就能成為最獨特且絕無僅有擺飾。他也提到，淨灘是一個絕佳的親子教育機會，同時提醒我們在日常生活中，藉由採取不同的消費行為，如減少過度包裝、避免使用一次性塑膠等，都能為環境永續發揮正面影響力。

Olivier LETESSIER強調，亞東工業氣體非常積極地參與永續發展，同時也很積極地尋找合作夥伴，以確保未來再生能源的取得。如同今天的淨灘活動，希望藉此使同仁及其家人意識到環境的影響，「我們必須一起學習如何減少使用塑膠製品，共同攜手改變環境。」

淨灘 沙灘 親子教育

延伸閱讀

怪！最常淨灘的濁水溪口垃圾清不完 原因竟然是這樣

解決乳糖不耐 食品工業研究所開發植物米奶

台積設高雄廠 政院背書：水電土地統統處理好了

樺漢Q3每股純益3.78元 揮軍工業元宇宙

相關新聞

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

中央指揮中心昨(11日)拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，春節檢...

影／市警局祭鐵腕專案阻台中惡煞 顏寬恒這樣說

台中宋姓男大生因車禍遭駕駛瑪莎拉蒂3惡煞重毆住進加護病房，昨市警察局祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽...

想搭公車又不願站牌設家門口 台中議員提議設虛擬站牌

台中市目前有238條公車路線，議員陳清龍今天在交通地政業務質詢提議，建議交通局考慮研議設置「虛擬站牌」，他說，設立公車站...

影／台中客運安全門變生死門？女學生被拋出車外險被輾

台中市蘇姓高中女學生10日搭乘台中客運返家時，安全門突然開啟，女學生摔出車外險些遭輾，頭腫了一大包，四肢擦挫傷，蘇父今天...

福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

原本臭氣沖天、垃圾堆座小山的福壽山垃圾轉運站，經台中市府清運下，600公噸垃圾山全數清運下山。市長盧秀燕今率隊視察，再贈...

台16線禁行甲類大客車 南投縣府同意以個案讓遊覽車通行

省道台16線信義、水里路段禁行甲類大客車，居民舉辦婚宴、廟慶等活動遊覽車無法行駛相當困擾。南投縣政府考慮沿濁水溪床鋪設便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。