亞東工業氣體連續五年台中淨灘 用行動守護台灣土地

2017年亞東工業氣體公司成立30周年之際，便帶著員工到台中大安海水浴場進行淨灘，用實際行動守護台灣土地。如此優良且相當有意義的活動，不僅一舉辦就是五年，現在員工還會帶著孩子一同參與，希望透過企業發起活動，將保護地球永續發展的理念傳達給身邊所有人。

「淨灘活動對我們很有意義。」亞東工業氣體總裁Olivier LETESSIER說，海洋生態對台灣人而言非常重要，亞東已經連續五年舉辦淨灘活動，今年更在台北、台中、高雄三地，共有近170位志工響應。

「在沙灘看到寶特瓶就很不順眼」；「沙灘這麼髒，來游泳的人都不舒服。」參與淨灘的小朋友因沙灘出現各種垃圾很不開心，對於能撿到洋蔥、蘿蔔等「食材」，更感到不可思議。

Olivier LETESSIER表示，淨灘之後的垃圾能加以利用，透過親子手作過程將廢物改造，加上簡單的彩繪就能成為最獨特且絕無僅有擺飾。他也提到，淨灘是一個絕佳的親子教育機會，同時提醒我們在日常生活中，藉由採取不同的消費行為，如減少過度包裝、避免使用一次性塑膠等，都能為環境永續發揮正面影響力。

Olivier LETESSIER強調，亞東工業氣體非常積極地參與永續發展，同時也很積極地尋找合作夥伴，以確保未來再生能源的取得。如同今天的淨灘活動，希望藉此使同仁及其家人意識到環境的影響，「我們必須一起學習如何減少使用塑膠製品，共同攜手改變環境。」