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疫情趨緩！彰縣府卯起來推畜禽產品 雞鴨羊豬牛接力

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今天舉辦「彰化畜產嘉年華-健康豐肉好食季系列活動」推廣活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天舉辦「彰化畜產嘉年華-健康豐肉好食季系列活動」推廣活動。記者林敬家／攝影

2020年糧食年報統計，台灣每一位成年人的平均食肉量為84.8公斤，較米與麵食攝取量82.4公斤要多，看見國人對於肉類攝取的重視，彰化縣為全台畜禽產品重要的產地，彰化縣政府在疫情趨緩後，推銷縣內優鮮畜禽肉蛋產品，雞鴨羊豬牛接力登場。

縣府今天舉辦「彰化畜產嘉年華-健康豐肉好食季系列活動」推廣活動，彰化縣長王惠美說，彰化的畜產在全國數一數二，蛋雞、肉羊、乳牛的飼養量都全國第一，養豬年產值超過100億元；彰化一年也可提供雞蛋約33億8千萬顆，鴨蛋1億3千萬顆，平均全國每2顆雞蛋就有1顆是來自彰化；鮮奶總產量1年約11萬2千公噸，占全國四分之一，這次縣內推廣整合活動可熱鬧一個月。

11月20日開始在溪州公園出以生鮮禽肉蛋品為主的「雞同鴨賞禽品節」、11月28日溪湖糖廠推出「彰化御品咩咩羊肉節」、12月4日社頭鄉果菜批發市場有「彰上名豬豚肉節-休閒悠遊好農樂」，12月11、12日於田中鎮頂潭里望高瞭壓軸舉辦「彰化乳牛節暨田中鎮農會犇向幸福百年榮耀推廣活動」，結合農會100週年慶一起慶主，4個活動現場皆有提供QR Qode，民眾可於現場掃描參加摸彩。

農會 雞蛋

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