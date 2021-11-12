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台中環山南湖溪2號吊橋明年動工 果農不再坐流籠心驚驚
台中市和平區環山部落受限天然地勢，居民往來南湖溪缺乏安全橋梁，台中市政府建設局啟動吊橋新建設計規劃，投入總經費5500萬元，新建跨距約100公尺、寬2公尺的南湖溪2號吊橋，果農與貨物不必乘坐高空流籠，安全更有保障，目前辦理上網招標程序，預計明年開工。
台中市長盧秀燕今(12日)前往台中市和平區參訪，了解南湖溪是梨山地區主要溪流，因溪流長當地居民進出不便，人員進出及農產品皆透過流籠運送，十分危險，在地市議員及和平區長吳萬福與當地里長建議下，市府自108年修建南湖溪1號吊橋，去年補強2號吊橋；之後再啟動吊橋新建計劃，並於一旁搭建5.6公里的便道，讓工程車、人員、材料安全進出，預計明年開工，祈求工程順利。
和平區公所說明，環山部落南湖溪目前另有1、2號吊橋計畫，其中，南湖溪1號吊橋經歷民國105年風災侵襲損壞，公所於108年12月開工重建，投入總經費約2000萬元，現已完工開放通行。
南湖溪2號吊橋則於民國76年完工，去年曾發生橋索脫落情形，經建設局緊急協助補強後持續使用，目前正重新規劃設計，總經費1500萬元，預計明年啟動復建工程。
建設局局長陳大田表示，和平地區腹地遼闊，環山部落族民常年沿南湖溪兩岸種植經濟作物，受限天然地勢影響，生活機能困乏，僅倚靠簡易「流籠設施」運送人力及農產品往返彼岸，遇風容易搖晃，極具危險，在市府積極協調各單位並爭取執行經費下，終於能解決當地交通不便困境。
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