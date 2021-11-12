快訊

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是「輝瑞的5倍」

富宇捐助到宅沐浴經費 讓台中失能者開心洗澡

中央社 / 台中12日電

台中市許多偏遠重癱臥床的長者，平均長達5年僅用擦澡清潔身體，富宇慈善基金會捐助永信社會福利基金會到宅沐浴經費，讓偏鄉及弱勢家庭的臥床失能者能開心洗澡。

永信社會福利基金會推動到宅沐浴服務已有4年，富宇慈善事業基金會捐助新台幣42萬，可服務190人次，盼將服務延伸到台中市偏遠鄉鎮，今天在台中市衛生局舉辦「富宇用愛加溫，偏鄉到宅沐浴服務經費」捐贈儀式。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，洗澡是每個人最基本的生理需求，但對長期臥床的失能者家庭來說，洗澡卻是一件可能需要全家總動員的大事。

永信社會福利基金會發展部主任葉建鑫指出，推動到宅沐浴服務以來，幫助6000人次的重度失能者重拾洗澡的快樂。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，偏鄉醫療資源缺乏，長照資源更少，到宅沐浴的服務拓展至偏鄉，對獨居、老老照顧的家庭來說，不但提升長者的居住品質，同時還能緩解照顧壓力，未來將持續挹注資源，減輕長照家庭的照顧重擔。

台中市衛生局專委陳淑芬表示，台中市有200多萬人口，其中有到宅沐浴需求約8萬多人，感謝捐贈者，希望可以照顧到更多人。

沐浴 台中市 偏鄉

延伸閱讀

鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

文明業障全民承擔？印度「毒泡沫」的聖河廢水汙染

龍應台基金會思沙龍重磅演講 談中美經貿如何衝擊世界

屏基推出失智症劇情VR短片「暗暝」 同理失智症者感受

相關新聞

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

中央指揮中心昨(11日)拍板新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，春節檢...

影／市警局祭鐵腕專案阻台中惡煞 顏寬恒這樣說

台中宋姓男大生因車禍遭駕駛瑪莎拉蒂3惡煞重毆住進加護病房，昨市警察局祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽...

想搭公車又不願站牌設家門口 台中議員提議設虛擬站牌

台中市目前有238條公車路線，議員陳清龍今天在交通地政業務質詢提議，建議交通局考慮研議設置「虛擬站牌」，他說，設立公車站...

福壽山垃圾轉運站600噸清光光 台中市府再贈「大牛」來助力

原本臭氣沖天、垃圾堆座小山的福壽山垃圾轉運站，經台中市府清運下，600公噸垃圾山全數清運下山。市長盧秀燕今率隊視察，再贈...

台16線禁行甲類大客車 南投縣府同意以個案讓遊覽車通行

省道台16線信義、水里路段禁行甲類大客車，居民舉辦婚宴、廟慶等活動遊覽車無法行駛相當困擾。南投縣政府考慮沿濁水溪床鋪設便...

台中環山南湖溪2號吊橋明年動工 果農不再坐流籠心驚驚

台中市和平區環山部落受限天然地勢，居民往來南湖溪缺乏安全橋梁，台中市政府建設局啟動吊橋新建設計規劃，投入總經費5500萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。