富宇捐助到宅沐浴經費 讓台中失能者開心洗澡

台中市許多偏遠重癱臥床的長者，平均長達5年僅用擦澡清潔身體，富宇慈善基金會捐助永信社會福利基金會到宅沐浴經費，讓偏鄉及弱勢家庭的臥床失能者能開心洗澡。

永信社會福利基金會推動到宅沐浴服務已有4年，富宇慈善事業基金會捐助新台幣42萬，可服務190人次，盼將服務延伸到台中市偏遠鄉鎮，今天在台中市衛生局舉辦「富宇用愛加溫，偏鄉到宅沐浴服務經費」捐贈儀式。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，洗澡是每個人最基本的生理需求，但對長期臥床的失能者家庭來說，洗澡卻是一件可能需要全家總動員的大事。

永信社會福利基金會發展部主任葉建鑫指出，推動到宅沐浴服務以來，幫助6000人次的重度失能者重拾洗澡的快樂。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，偏鄉醫療資源缺乏，長照資源更少，到宅沐浴的服務拓展至偏鄉，對獨居、老老照顧的家庭來說，不但提升長者的居住品質，同時還能緩解照顧壓力，未來將持續挹注資源，減輕長照家庭的照顧重擔。

台中市衛生局專委陳淑芬表示，台中市有200多萬人口，其中有到宅沐浴需求約8萬多人，感謝捐贈者，希望可以照顧到更多人。