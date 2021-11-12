工程原料上漲 花壇文德社區活動中心流標4次今終於發包

彰化縣花壇鄉文德社區活動中心拆除重建工程延宕五年多，經過地方民代爭取，鄉公所增加編列預算，終於今天順利完成發包簽約，預計明年底能夠完工。

文德社區理事長陳香君今天在鄉公所開代表會時，代表文德村民致上花束，感謝花壇鄉長顧勝敏的用心及支持。鄉民代表翁啟祐表示， 此活動中心工程經爭取重建後，前任鄉長編列1000萬經費，但原物料上漲及幾番波折，工程流標4次，幸好現任鄉長顧勝敏保留工程預算並隨市場需求增加經費，終於今日順利發包簽約。