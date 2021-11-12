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工程原料上漲 花壇文德社區活動中心流標4次今終於發包

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇鄉文德社區活動中心老舊，將拆除重建。圖／翁啟祐提供
彰化花壇鄉文德社區活動中心老舊，將拆除重建。圖／翁啟祐提供

彰化縣花壇鄉文德社區活動中心拆除重建工程延宕五年多，經過地方民代爭取，鄉公所增加編列預算，終於今天順利完成發包簽約，預計明年底能夠完工。

文德社區理事長陳香君今天在鄉公所開代表會時，代表文德村民致上花束，感謝花壇鄉長顧勝敏的用心及支持。鄉民代表翁啟祐表示， 此活動中心工程經爭取重建後，前任鄉長編列1000萬經費，但原物料上漲及幾番波折，工程流標4次，幸好現任鄉長顧勝敏保留工程預算並隨市場需求增加經費，終於今日順利發包簽約。

花壇鄉多個社區活動中心老舊，其中文德社區活動中心兩層樓建物從民國60年興建至今已經50年，屋損老舊且有安全疑慮，翁啟祐說，建物過去做為鄉托之用，未來規劃以長照據點為目標，作為關懷據點及社區班隊課程讓村民使用，也繼續爭取讓活動中心設備更加完善。

彰化花壇鄉文德社區活動中心老舊，今天終於發包拆除重建。記者林敬家／攝影
彰化花壇鄉文德社區活動中心老舊，今天終於發包拆除重建。記者林敬家／攝影
彰化花壇鄉文德社區活動中心將拆除重建，社區理事長陳香君（右）到代表會獻花表達感謝。圖／翁啟祐提供
彰化花壇鄉文德社區活動中心將拆除重建，社區理事長陳香君（右）到代表會獻花表達感謝。圖／翁啟祐提供

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