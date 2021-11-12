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彰化校地還民變建地 縣政府沒局處室願搬家去溪湖

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮文小五用地進入開發階段，只要縣政府通過審查工程預算書圖即可動工，但沒任何局處室願意搬過來。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮文小五用地進入開發階段，只要縣政府通過審查工程預算書圖即可動工，但沒任何局處室願意搬過來。記者簡慧珍／攝影

彰化縣有多塊縣立學校預定地長期未設校，地主提起行政訴訟勝訴，縣政府返還土地的前例，溪湖鎮文小五在前縣長魏明谷執政時廢徵，依規定其中49.42%土地作為機關用地，規畫農業處和動物防疫所南遷，目前廢徵土地已完成測量計畫，但這兩個機關都不願搬家。

文小五面積約2.65公頃，廢徵後，從學校用地規畫為行政機關用地、住宅區和公園綠地，中央已通過審查用地測量計畫書，接下來將各依用地規畫動工。今天溪湖鎮公所表示，農業處和動防所搬遷是當初約定好了的事項，希望能有縣級行政機關到彰南服務縣民。

前縣長魏明谷表示，政府早年強制畫設和徵收學校和機關用地，部分校地徵收後超過開發年限25年，文小五原本是溪湖國小第二校地，縣政府徵收後閒置，前縣長卓伯源任內，當時地主詢問溪湖國小會不會設分校，得到答覆「台灣少子化，應該不會設校。」地主提起行政訴訟，一審縣政府敗訴。

魏明谷說，縣政府不服，提起上訴，他任內時二審敗訴，既然縣政府接連敗訴，他主張返還土地，地主按照當時徵收費用加計利息還錢，雖然外界流言四起，稱他從中收取多少好處，實情是縣政府依規定還地於民，並依彰南產業特色規畫農業處和動物防疫所搬到溪湖鎮，方便彰南農牧畜產業業者洽公。

縣政府副縣長林田富表示，縣長王惠美就任以來，沒有任何局處室搬家的規畫，中央通過溪湖文小五測量計畫書，縣政府也沒編列相關經費讓農業處和動防所遷到溪湖鎮。

據了解，這兩個行政機關都無意遠離彰化縣行政中心，認為那是前朝規畫，跟現在無關。動防所辦公廳舍在彰化市中央路邊，停車困難，洽公民眾經常違停，但動防所人員大多在彰化市及鄰近鄉鎮置產居住，對辦公處所搬到彰南一案，私下表示「最好不要」。

溪湖鎮文小五用地情形相同，縣政府也廢徵，市地開發計畫由鎮公所轉報縣政府提交內政部，目前進入都市計畫通盤檢討階段，地方流言沸沸揚揚，指稱「卡」縣政府和鎮公所手上，縣政府已說明狀況，溪湖鎮長黃瑞珠大喊冤枉，希望地方查明事實，不要亂編故事。

魏明谷 違停

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