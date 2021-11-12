影／市警局祭鐵腕專案阻台中惡煞 顏寬恒這樣說

台中宋姓男大生因車禍遭駕駛瑪莎拉蒂3惡煞重毆住進加護病房，昨市警察局祭出「威力掃蕩擴大臨檢」專案，深夜22時至清晨2時稽查，宣示打惡決心。前立委顏寬恒今早出席活動表示，台中市民對於台中市治安是可以感到驕傲的，不希望因為個別案件，導致大家對台中市失去信心。

前立委顏寬恒今早出席沙鹿高工舉辦「第36屆行義蘭姐」童軍活動，對於台中市警察局昨開始進行「威力掃蕩擴大臨檢」專案，顏寬恒表示，台中市的治安確實要維護，台中市治安好，是大家引頸期盼的，身為台中市民對於台中市治安是可以感到驕傲的，不希望因為個別案件，導致大家對台中市失去信心。

顏寬恒也說，這起案件張姓主嫌的作法「不容許再發生」，張的犯罪行為已接受法律制裁，希望法院盡快釐清真相，而張必須自己承擔法律責任。

至於張父位於彰化公司今暫時拉下鐵門，顏僅說，這部分他沒有太多說法。畢竟張嫌已經成年，多數責任是行為人要自己負責，父母確實有教育、管教責任，至於是否要苛責這對父母？應受大家公評。

顏寬恒坦言，市民希望市府與市警局將治安維持在很好的水準，這些案件無論是偶發或單一個案，都不希望再發生。他也舉例，日前遭眾人毆打傷重致死的蔣姓男子，這樣的社會問題層出不窮，希望社會可以一起關心，阻止憾事發生。