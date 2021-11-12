想搭公車又不願站牌設家門口 台中議員提議設虛擬站牌

台中市目前有238條公車路線，議員陳清龍今天在交通地政業務質詢提議，建議交通局考慮研議設置「虛擬站牌」，他說，設立公車站牌很困難，民眾想搭公車，又不願意公車站牌設置在家門口，能否思考設立「智慧停車點」，台中交通網App的公車動態都有站位，在手機上顯示，司機民眾就會知道站位。台中市交通局長葉昭甫說，虛擬站位不是不行，但民眾習慣眼見為憑，會再思考。

陳清龍舉例，公車701路從豐原東站到新建國市場，從豐原分局到下一站西勢成功路口，兩個站牌距離快1公里，沿途經過900公尺的成功路，整條路都沒有公車站牌，已找交通局、里長會勘多次，民眾都不想要公車站牌設在家門口，又想要搭公車，好不容易看到一個點，但又距離紅綠燈太近，詢問交通局若有些地方真的沒辦法設實體站牌，能否變成智慧停車點？

交通局長葉昭甫說，議員提的智慧停車點是「虛擬站牌」的概念，在地人對道路、地標很熟，虛擬站點設置技術上不是不可行，但若遇到外地來的乘客，沒有實體站牌，無法眼見為憑。

陳清龍說，虛擬站牌就是「不得不」的下策，使用在無法設立站牌的點，都是在地人搭乘公車，成功路有三處紅綠燈，前後都不能設置站牌，唯一能設置的路段，店家都不願意，若成功路有一個虛擬的停靠點，公車司機、客運業者、民眾透過公車App查詢，就知道可以招呼公車停靠。

公車業者說，「虛擬站牌」技術上可以操作，但可能會對高齡、經濟弱勢乘客不會使用App產生數位障礙，若變成隨招隨停的方式，在台灣車流量大的路段根本不可行，司機除了要注意路邊隨時都可能有招手乘客，也無法確認乘客是要在哪邊上、下車，對營運效率會有很大的影響，台灣交通違規停車問題嚴重，虛擬站牌若連停靠區都沒有繪設，上下乘客若無法緊臨路側，還有安全性問題。

市民對設置「虛擬站牌」，聽到有點納悶，記者解釋一番可以理解。但市民說，虛擬站牌好像是某一個路段、某處可以隨招隨停，但沒有實體停靠點，招手要搭車，司機願意停車嗎？若司機評估地點停靠不安全、不適合，不願意停靠，即使出發點立意良善，對業者、乘客都沒保障。