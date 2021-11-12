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馬桶、保麗龍箱充當護欄 花壇斑鳩路終於擴寬今通車

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇鄉彰員路到油車巷道路拓寬通車。記者林敬家／攝影
彰化花壇鄉彰員路到油車巷道路拓寬通車。記者林敬家／攝影

彰化花壇鄉斑鳩路是省道台一線中山路與縣道 137 線彰員路間重要的橫向聯絡道路，交通流量龐大，在彰員路到油車巷區間因道路路幅狹小、會車不易，常有車禍事故發生，彰化縣府補助拓寬後，終於今天通車，花壇公所指出，仍有銜接路段未完全改善，未來車流勢必有增無減，仍需要爭取補助拓寬。

彰員路到油車巷區間原本只有單線道的車距，會車驚險萬分，且該處南側緊鄰大排，高差大又沒有護欄，過去發生過車輛摔落意外，村民只好自力救濟，以馬桶、保麗龍箱來充當護欄，經過地方爭取，彰化縣府補助公所 1450 萬元辦理拓寬工程，今天舉辦通車祈福典禮，拓寬總長度 234 公尺，雙向各一車道，並新設道路側溝及護欄。

彰化縣長王惠美說，近期受到疫情、原物料價格波動影響，工程能夠順利完工，代表花壇公所的行政效率高，積極改善交通瓶頸。

花壇鄉長顧勝敏指出，花壇鄉與大村鄉交界的斑鳩路，從彰員路至油車巷區間，其中彰員路轉入的路口段已改善，但中段還有一段，從油車巷起至班鳩路的中段，因沒有經費還是只有單線道尚未拓寬。

未來東彰道路開通後，將會橫越斑鳩路，到時交叉路口勢必湧車潮，可預見交通會更紊亂、更危險，預估所需拓寬經費約5000萬元，對於公所與縣府而言是很大的一筆負擔，盼中央能夠補助相關工程款，讓斑鳩路全線拓寬，以貫通至彰員路、中山路，讓交通更順暢。

彰化縣府補助公所1450 萬元辦理拓寬彰員路到油車巷區間，今天舉辦通車祈福典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣府補助公所1450 萬元辦理拓寬彰員路到油車巷區間，今天舉辦通車祈福典禮。記者林敬家／攝影

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