馬桶、保麗龍箱充當護欄 花壇斑鳩路終於擴寬今通車

彰化花壇鄉斑鳩路是省道台一線中山路與縣道 137 線彰員路間重要的橫向聯絡道路，交通流量龐大，在彰員路到油車巷區間因道路路幅狹小、會車不易，常有車禍事故發生，彰化縣府補助拓寬後，終於今天通車，花壇公所指出，仍有銜接路段未完全改善，未來車流勢必有增無減，仍需要爭取補助拓寬。

彰員路到油車巷區間原本只有單線道的車距，會車驚險萬分，且該處南側緊鄰大排，高差大又沒有護欄，過去發生過車輛摔落意外，村民只好自力救濟，以馬桶、保麗龍箱來充當護欄，經過地方爭取，彰化縣府補助公所 1450 萬元辦理拓寬工程，今天舉辦通車祈福典禮，拓寬總長度 234 公尺，雙向各一車道，並新設道路側溝及護欄。

彰化縣長王惠美說，近期受到疫情、原物料價格波動影響，工程能夠順利完工，代表花壇公所的行政效率高，積極改善交通瓶頸。

花壇鄉長顧勝敏指出，花壇鄉與大村鄉交界的斑鳩路，從彰員路至油車巷區間，其中彰員路轉入的路口段已改善，但中段還有一段，從油車巷起至班鳩路的中段，因沒有經費還是只有單線道尚未拓寬。