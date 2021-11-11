快訊

他湊陳時中身邊讚「好酒量」 鄭麗文：是浮報健保醫師陳識中

把男大生打到重傷卻以「非現行犯」被放走 顏寬恒：不能接受

國民黨中市黨部主委林敏霖 2次請辭被慰留

中央社 / 台中11日電

國民黨台中市黨部主委林敏霖在中二選區立委罷免案通過後，曾向黨主席朱立倫請辭2次都被慰留，林敏霖今天表示，希望有更適合的人選出任，若沒有，在徵詢意見後再慎重考慮。

台中市第2選區在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，林敏霖即向朱立倫請辭主委，最近一次請辭是在朱立倫到台中市宣布徵召前立委顏寬恒參選第2選區立委補選。

本身是地方紅派大老的林敏霖，在傳出請辭主委後，引發地方各界的關注，林敏霖對此表示，由於明年1月9日將登場的中二區立委補選，對藍營是很重要的選戰，責任很大，希望黨中央能找到更適合的人選出任，而他則會私下全力幫忙。

至於傳出他是不滿朱立倫才請辭，他說，自己都已70歲了，還求什麼，但因看到這次顏寬恒還未正式宣布參選就被全面抹黑，最後顏寬恒仍然宣布參選，讓他對顏寬恒的勇氣感到佩服。

是否接受慰留，林敏霖指出，希望自己的請辭能給黨中央更大的空間，找到更適合的人選出任，如果真的沒有適合人選，他會在徵詢地方大老意見後，再慎重考慮。

朱立倫 顏寬恒 台中市

延伸閱讀

影／顏寬恒、顏莉敏會勘 籲盡速改善路口交通安全

顏清標怒被抹黑已提告 顏寬恒：早已向父親說慈悲無用

影／美碩士學位被質疑 顏寬恒：雙重標準是民進黨專利

稱陳時中影片是中國亂台 民進黨團：朱立倫別當協力者

相關新聞

彰化「送肉粽」接二連三 福興代天府公告14日路線

彰化福興鄉一名5旬男子近日輕生，家屬訂本月14日（周日）晚間9時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀，安撫人心，代為進行儀式...

彰化藝術節開跑 從八卦山到南郭宿舍裝置藝術接力

彰化縣即將邁入建縣300年，彰化縣舉辦國際藝術節，從八卦山到南郭宿舍群，設置大型公共藝術，呈現不同藝術家創意，八卦山天空...

彰化農地工廠重災區 納管輔導金5億多元還沒用

工廠管理輔導法修法「特定工廠管理及輔導」去年3月20日起施行，納管業者每年須繳交輔導金與營運管理金，彰化為農地工廠重災區...

南崗工業區傳塑膠惡臭 議員要求環保局揪出違法業者

南崗工業區最近有工廠深夜排放廢氣，縣議員曾振炎今天說，接獲民眾多次反映，工業區夜間有燒塑膠臭味，讓人難以忍受。南投縣環保...

完騎南投縣要99.9公里 14日近3000人報名參加

原訂今年6月舉行的「2021永不放棄一騎來發財．紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，為配合防疫優先，紫南宮及台灣自...

影／顏寬恒、顏莉敏會勘 籲盡速改善路口交通安全

台中市副議長顏莉敏與前立委顏寬恒針對台中市沙鹿區台灣大道六段與正英路口改善，今天召集交通部公路總局、中市交通局、警察局、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。