國民黨中市黨部主委林敏霖 2次請辭被慰留

國民黨台中市黨部主委林敏霖在中二選區立委罷免案通過後，曾向黨主席朱立倫請辭2次都被慰留，林敏霖今天表示，希望有更適合的人選出任，若沒有，在徵詢意見後再慎重考慮。

台中市第2選區在前台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，林敏霖即向朱立倫請辭主委，最近一次請辭是在朱立倫到台中市宣布徵召前立委顏寬恒參選第2選區立委補選。

本身是地方紅派大老的林敏霖，在傳出請辭主委後，引發地方各界的關注，林敏霖對此表示，由於明年1月9日將登場的中二區立委補選，對藍營是很重要的選戰，責任很大，希望黨中央能找到更適合的人選出任，而他則會私下全力幫忙。

至於傳出他是不滿朱立倫才請辭，他說，自己都已70歲了，還求什麼，但因看到這次顏寬恒還未正式宣布參選就被全面抹黑，最後顏寬恒仍然宣布參選，讓他對顏寬恒的勇氣感到佩服。

是否接受慰留，林敏霖指出，希望自己的請辭能給黨中央更大的空間，找到更適合的人選出任，如果真的沒有適合人選，他會在徵詢地方大老意見後，再慎重考慮。