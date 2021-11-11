聽新聞
test
0:00 / 0:00
畫出繽紛心世界 彰化今起為慢飛天使搭多元展能舞台
彰化縣為慢飛天使打造多元展能舞台，一連6年舉辦童畫心世界繪畫比賽，今年仍以「看見希望，擁抱愛~童畫心世界」為主題徵件，縣政府今天頒獎給前三名得獎學生，得獎作品的200多件作品今天到本月（11）月28日在縣立美術館3樓展覽室及藝廊展出。
海埔國小演奏國樂，北斗國中學生表演魔術，揭開頒獎和開展典禮的序幕，身心障礙學生也看得興味盎然。縣長王惠美頒贈獎狀給前三名學生，並表示，今年遇到新冠肺炎本土疫情嚴峻，全台各級學校停課，學生不停學，慢飛天使在家創作踴躍投稿，今年縣政府教育處收到400多件參賽作品，評審專業評比之下，半數作品獲獎，期待發揮鼓勵作用以激發創作潛能。
「教育之美 美在用心。」教育處指出，國際身心障礙者日所提倡「有愛無礙、無私奉獻」精神，縣政府期待各界共同欣賞身心障礙學生的努力結晶，同時更加關注這群孩子的未來發展，縣府團隊將持續挹注經費支持特殊教育，共創教育新希望。
透過慢飛天使的雙眼看世界，「童畫心世界」畫作都有繽紛亮麗的色彩，創作題材豐富，從台灣宗教、可愛動物到美麗景點，藉由彩畫畫出想法，教育處感謝參賽學校的校長帶領教學團隊引導身障學生學習，及各身障協會理事長以同理心帶著家長和學生面對並解決問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言