畫出繽紛心世界 彰化今起為慢飛天使搭多元展能舞台

彰化縣為慢飛天使打造多元展能舞台，一連6年舉辦童畫心世界繪畫比賽，今年仍以「看見希望，擁抱愛~童畫心世界」為主題徵件，縣政府今天頒獎給前三名得獎學生，得獎作品的200多件作品今天到本月（11）月28日在縣立美術館3樓展覽室及藝廊展出。

海埔國小演奏國樂，北斗國中學生表演魔術，揭開頒獎和開展典禮的序幕，身心障礙學生也看得興味盎然。縣長王惠美頒贈獎狀給前三名學生，並表示，今年遇到新冠肺炎本土疫情嚴峻，全台各級學校停課，學生不停學，慢飛天使在家創作踴躍投稿，今年縣政府教育處收到400多件參賽作品，評審專業評比之下，半數作品獲獎，期待發揮鼓勵作用以激發創作潛能。

「教育之美 美在用心。」教育處指出，國際身心障礙者日所提倡「有愛無礙、無私奉獻」精神，縣政府期待各界共同欣賞身心障礙學生的努力結晶，同時更加關注這群孩子的未來發展，縣府團隊將持續挹注經費支持特殊教育，共創教育新希望。

透過慢飛天使的雙眼看世界，「童畫心世界」畫作都有繽紛亮麗的色彩，創作題材豐富，從台灣宗教、可愛動物到美麗景點，藉由彩畫畫出想法，教育處感謝參賽學校的校長帶領教學團隊引導身障學生學習，及各身障協會理事長以同理心帶著家長和學生面對並解決問題。