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彰化「送肉粽」接二連三 福興代天府公告14日路線

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興鄉一名5旬男子近日輕生，家屬訂本月14日（周日）晚間9時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀。報系資料照
彰化福興鄉一名5旬男子近日輕生，家屬訂本月14日（周日）晚間9時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀。報系資料照

彰化福興鄉一名5旬男子近日輕生，家屬訂本月14日（周日）晚間9時到11時，舉行「送肉粽」吊煞科儀，安撫人心，代為進行儀式的福興鄉代天府今天也貼出路線，呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

代天府今天證實受家屬委託進行這場送肉粽科儀，死者為50多歲在地男子，事發住家代天府轄區，因此公布送煞路線，提醒居民迴避，沒事不要出門，儀式舉辦可以安定人心，也讓亡者一路好走。

代天府公布路線從沿海路往北經過福興橋轉東西快速道路，最後在送往防汛道路出海完成儀式，請居民在這段時間，非必要請勿在外逗留，以防沖犯。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來，除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

今年疫情三級警戒期間，許多宗教儀式都停止，期間有一場送肉粽儀式被停辦，直到上個月疫情趨緩，送肉粽儀式接二連三，地方人士認為，最近氣候變化大，可能因此容易造成心情低落想不開。

彰化從上個月底開始二林鎮有送煞儀式，本月和美、伸港鄉鎮也都陸續公告路線，另彰化市茄苳路2段93號前彎道，曾發生多起死亡車禍，彰化茄苳王公廟為求地方平靜，出入平安，日前也完成法會和送煞儀式。

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送肉粽 彰化 疫情

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