彰化農地工廠重災區 納管輔導金5億多元還沒用

工廠管理輔導法修法「特定工廠管理及輔導」去年3月20日起施行，納管業者每年須繳交輔導金與營運管理金，彰化為農地工廠重災區，至今納管近4千家，基金累計5億多元，但目前還未實際使用，有縣議員認為基金應盡快用於拆除新長出的違章工廠，縣府指出基金納入縣庫，須經過預算程序、議會通過才能用。

工廠管理輔導法部分修正條文針對農地既存、低汙染未登記工廠，須在2年內申請納管，彰化縣臨時登記工廠轉為特定工廠累計有近1500家，縣府核准新納管2118家，彰化縣府經綠處長劉玉平說，納管工廠在還沒變成正式工廠前每年都要繳交納管輔導金與營運管理金，2萬到10萬元不等，目前累計5億多元基金將用於未登記工廠的管理、輔導及周邊公共設施改善。

彰化縣議員吳韋達說，違章工廠拆除業務落到地方，地方政府往往就會以經費不足等理由來拖延搪塞，工輔法既然明文不允許新蓋的違章工廠，這筆基金理當也要用在拆除工作，但納管基金運用辦法不明確，誰都不敢開第一槍。

縣議員賴清美說，縣府預算有限下，違章工廠拆除工作不落實，近年農地違章工廠引發的火警公安威脅居民，贊成基金用在拆除有汙染疑慮的新建違章工廠。

劉玉平說，彰化的納管基金預計明年度各局處可提報規劃，初步從基金運用的規定來看，包括開發園區，讓未登記工廠有合法去處，或者拆除違規建物，以及針對未登記工廠密集區域的排水溝渠水質監測花費等，都有機會以基金支應，但仍須經過預算程序。