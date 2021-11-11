南崗工業區傳塑膠惡臭 議員要求環保局揪出違法業者

南崗工業區最近有工廠深夜排放廢氣，縣議員曾振炎今天說，接獲民眾多次反映，工業區夜間有燒塑膠臭味，讓人難以忍受。南投縣環保局長李易書說，已經派員兩度稽查，發現有一家塑膠工廠涉嫌在夜間偷排廢氣，將依汙染情節依違反空氣汙染防制法開罰，並加強塑膠製程工廠排氣監測。

曾振炎說，最近有民眾多次反映，深夜11點過後常傳出濃濃的塑膠臭味，明顯有偷排廢氣嫌疑，尤其在南崗二路一帶氣味特別明顯，居民曾多次反映，環保局卻未查出汙染源，民眾難以忍受。工業區夜間偷排由來已久，為了居民健康，環保局應該更用心稽查，抓出違規排放業者，維護空氣品質。

李易書說，環保局接獲檢舉後，當晚就派員到場稽查，但傳出臭味區域的塑膠工廠夜間都關了，現場並未發現違規排放。隔天再度派員到工業區調查，對附近有塑膠製程的工廠瞭解，發現有一家業者疑似涉嫌在夜間燃燒塑膠，將依空氣汙染防制法開罰，也要求附近四家塑膠製程工廠改善排放。

南崗工業區工廠密集，空汙排放量大，環保局也將對容易產生異味的工廠，輔導改善排放相關汙染防制設施，減少對當地居民的困擾。

縣議員蔡宗智說，工業區有277家工廠有排放廢氣許可證，環保局要更積極管制，不能讓廠商獲利，卻將汙染留給地方。

環保局為降低空氣汙染，除了稽查人力，也運用無人機、紅外線熱顯像儀進行巡查，並在南崗工業區制高點裝設監視器，全天候監測工廠廢氣排放狀況，之前便查獲四家工廠異常排放廢氣，依違法空氣染防制法開罰10萬元。