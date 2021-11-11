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完騎南投縣要99.9公里 14日近3000人報名參加
原訂今年6月舉行的「2021永不放棄一騎來發財．紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，為配合防疫優先，紫南宮及台灣自由車運動協會決定延至11月14日辦理，南投縣政府表示，前總統馬英九本有意第4度參加，今年因行程取消，但仍有14國、2953名車手報名參加一年一度的環縣挑戰賽。
南投縣教育處指出，今年與全國自由車協會、紫南宮共同辦理2021永不放棄一騎起來發財，紫南宮環縣99.9K活動，因受新冠肺炎疫情影響，從每年的6月延後至11月14日舉行，共有2953位車手報名，其中年紀最大87歲、年紀最小9歲，而男車手2474人、女車手364人，將以自行車騎行全程99.9公里。
公路總局表示，迎接2021自行車旅遊年，近年積極營造台14線優質的自行車旅遊環境，環縣自行車活動路線正好也是自行車環島1-3南投環線，14日當天由紫南宮第一停車場鳴槍出發後，將沿竹山台3 線逆時鐘至草屯富林路右轉台14線，抵達埔里再轉台21線至縣道131線下車埕水里，再接台16線經集鹿大橋台3丙線回到紫南宮終點。
主辦單位指出，參加選手於限定7小時內完成全程，大會將頒給騎士選手完成證書及紫南宮特製紀念獎牌，並已於沿途已設立告示牌提醒用路人注意，並於重要路口派遣工作人員指揮及警力協助交通疏導，行經活動路段請依人員指揮小心慢行。
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