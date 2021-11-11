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影／顏寬恒、顏莉敏會勘 籲盡速改善路口交通安全

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏今天找相關單位，會勘台中市沙鹿區台灣大道與正英路口交通安全問題。記者游振昇／攝影
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏今天找相關單位，會勘台中市沙鹿區台灣大道與正英路口交通安全問題。記者游振昇／攝影

台中市副議長顏莉敏與前立委顏寬恒針對台中市沙鹿區台灣大道六段與正英路口改善，今天召集交通部公路總局、中市交通局、警察局、建設局和沙鹿區公所等相關單位進行會勘，因該路口時常發生快車道車輛未於前一路口匯入慢車道，直接在正英路口由快車道逕行違規右轉而造成事故，近期再次發生死亡車禍，今天會勘，顏莉敏要求市府交通局必須增設違規取締，加強科技執法，避免憾事再度發生。

顏莉敏表示，針對這個路口，他和其他民意代表都辦過多次的會勘，來針對路口改善，包括縮減路幅、增加標示，但還是不斷有用路人違規造成車禍，因此今天也要求相關單位必須增設科技執法儀器，並要求轄區警局加強該路口的違法取締。

顏寬恒表示，不光是此路口，包括弘光科技大學前至正英路的路口也時常發生事故，很多都是因為用路人的行為導致，今天召集會勘，希望問題能夠根本性的解決，除了加強交通標示及取締，他也要再次呼籲用路人務必遵守交通規則。

車道

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