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有1萬隻「眼睛」盯著你 彰化縣建置「天眼防衛網」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右2）聽取警方簡報，運用「天眼防衛網」監視器系統破獲刑案成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）聽取警方簡報，運用「天眼防衛網」監視器系統破獲刑案成果。記者劉明岩／攝影

路口監視器已成為維護治安及交通的利器，彰化縣警察局到年底前，累計建置的監視器鏡頭將達9859支，透過密集的「天眼」要讓犯罪無所遁形，迄今已破獲多起重大案件。不過，目前各鄉鎮市公所另設置設置有7741支，過去曾有整合呼聲，以免資源重複，但因部分公所未同意，仍自行維護管理，警方有需求時再提供。

彰化縣警察建置的「天眼防衛網」監視器系統，是經過多年才逐步達成，並陸續更新系統及規格，縣警局表示，明年已編列1億2900萬元經費，連同新設部分，累計彰化縣明年的監視器鏡頭將突破1萬支，是六都以外最多的縣市，不過，其中維護、電費及網路費就要6900萬元，占了一半經費，十分燒錢，但對治安的成效來說，投資是很值得的。

縣警局指出，監視器的設置，主要針對交通及治安需求優先考量，民眾如有需求也可以提出申請，警方會派員實地勘察。目前監視系統幾乎都已數位化，並提高畫質，攝取的內容都會回傳警局機房，至少儲存一個月，可供調閱，各派出所也可以即時監看，其中有一半系統，還有車牌辩識系統，如涉犯罪可以車追人，對治安及交通做最迅速處置。

目前除了警方建置監視系統外，彰化縣也約有一半鄉鎮市公所基於各自需求，建置自有的監視器系統，依縣警局統計共有7741支鏡頭，過去曾計畫將各公所的監視器整合到縣警局的系統，資源及事權統一，但部分公所不同意，堅持自行建置、自行維護，此外，因公所建置的監視系統與警方規格不同，甚至有老舊及損壞等問題，如果整合恐怕會花更多經費。

彰化縣長王惠美今天到縣警局由局長吳坤旭陪同，了解「天眼防衛網」監視系統建置情形及成果，縣警局簡報指出，透過「天眼」監視系統，彰化縣今年刑案破獲率大幅提升，統計以現場攔查及運用監視器追查，共計移送違反廢棄物清理法案件45件120人、國慶假期期間田中高鐵站區、彰濱工業區發生危險駕車犯罪行為，經調閱監視器追查，共移送公共危險罪6案及查扣涉案機車5部、告發交通違規21件。

此外，警察局也針對傾倒廢棄物及危險駕駛熱區路段的台61線、台17線及東螺溪沿線合建置500多支鏡頭；另在各校園周遭已累計建置1706支鏡頭，保護學生上下學的安全。

彰化縣警察局到年底前，累計建置的監視器鏡頭將達9859支，透過密集的「天眼」要讓犯罪無所遁形。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局到年底前，累計建置的監視器鏡頭將達9859支，透過密集的「天眼」要讓犯罪無所遁形。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）聽取警方簡報，運用「天眼防衛網」監視器系統破獲刑案成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）聽取警方簡報，運用「天眼防衛網」監視器系統破獲刑案成果。記者劉明岩／攝影

監視器 天眼

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