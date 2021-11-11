中二區補選是市長前哨戰？ 林佳龍:相信台中人

台中市第二選區立委補選，被外界視為下屆市長的前哨戰。前市長林佳龍擔任民進黨參選人林靜儀的競選總部主任委員，上午第一次陪同林開記者會，被問到是否參選下屆市長時，他未把話說死，並說目前的要務仍是扮演「桶箍」角色，讓大家團結在一起，贏得補選。

民進黨市黨部主委李天生在會後說，目前仍無任何市長規畫人選。

林佳龍起先被問到是否再參選下屆市長時說「我目前沒有任何參選規畫」，就是支持好的人才為台中服務，希望所有疼惜陳柏惟和他的人，能發揮影響力來支持林靜儀。

但是否不排除還有參選可能？林佳龍說，民進黨優秀的人應做好準備、全力衝刺，如果有適合的人，他一定全力支持。但如果沒有好的人？他回說「我們先把補選打贏」，林靜儀在旁說「怎麼會沒有好的人！」林佳龍又說「很多啦！」

但是否個人並不排除再參選市長？林佳龍說，「成功不必在我，成功一定有我」，他在台中市17年，可說是半輩（子）人生已獻給台中，很感謝台中人給他歷練、服務的機會，參選是二勝二敗，有輸有贏，「相信台中人」。