石虎的家守住了！大坑步道旁限伐木、給補償金

去年9月台中市新社區大坑5-1步道旁國有林租地伐採案，經團隊調查，發現該處有石虎、穿山甲等12種保育類動出沒，今東勢林管處與承租林主舉辦說明會，合作社決定停止伐採，守住石虎的家；林務局以每年每公頃，給予2萬元補償金，未來合作社若要申請伐採，將由相關單位進行討論。

有限責任台中林業生產合作社去年9月，在台中市新社區大坑5-1步道旁國有林租地伐採案，因緊臨步道，受到民代及環團關切，東勢林管處請合作社暫停伐採作業。

今天東勢林管處邀集各單位進行說明會，東勢林管處指出，合作社申請8點多公頃，停工前已砍伐3.5公頃林木，後續林務局啟動監測調查，發現有包含石虎、穿山甲、鳳頭蒼鷹、東方蜂鷹、黃嘴角鴞等共12 種保育類動物。

在伐採區內有石虎出現紀錄，推測因石虎是淺山動物，多活動在疏林及農墾地鑲嵌地帶，對輕度人為干擾環境適應度高，疏伐或伐採後的林地因植被逐漸恢復及鼠類增加，致石虎出現頻度增加。

會議最後，台中林業生產合作社決議朝向非伐木的「健康林業」為目標，後續以保育、維持林地原狀，林務局將協助輔導合作社將對3.5公頃栽種林木進行復育。林務局以每年每公頃，兩萬元補償金給合作社，合作社申請一年。