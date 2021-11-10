彰農學堂開訓 專家開講如何創造退休年百萬農業收入

彰化縣政府農業處與明道大學合作開設「彰農學堂」」，今天開訓，彰化縣長王惠美說，今年曾參訪明道大學前校長、有機農業專家陳世雄教授的農場，看到他用三分地創造零排碳循環再利用、百萬價值的農業奇蹟，可說是典範，值得青農學習。

王惠美說，彰化縣的青農從她上任時有1300多位，現在已經增加到有2千多位，可見好的政策推動，是能夠吸引青年朋友返鄉，彰化擁有非常好的農業環境，許多農牧產品產及品質都是全國第一，為了持續提升農業競爭力，解決農友遇到的困難並吸引更多青年人投入農業，去年開辦「彰農學堂」建立口碑，今年明道大學更開設最熱門的循環生態農業實務班、農機使用保養維修班及農產品攝影暨網路行銷實務班，一開放報名就秒殺。

王惠美說，今年8月她也到陳世雄教授的農場參觀，看到他養黑水虻幼蟲來養雞，雞的排泄物再做成有機肥料，使農業可以零排碳循環再利用，讓垃圾變黃金，更創造了退休後還能有年百萬收入，可說是從事農業最佳典範。

明道大學校長郭秋勳表示，王縣長推動的農工政策都非常符合2050年零碳排目標，也感謝農委會提供學校每年30位農業公費班的名額，大學四年學雜費全免，還有生活津貼，吸引年輕人願意投入農業，透過大學教育有系統培育具備現代化科技能力的青農。

也是彰農講師的陳世雄說，台灣都是小農，其實很難生存，他退休後，用一個小小的農場當作model範例，告訴年輕的農民即使只有小小一塊地，也是可以賺錢的，生態永續要對生態環境好、對社會好，最重要的一點是要能賺錢，如果不能賺錢就活不下去，所以要利用多角化經營，選擇比較有利潤的產業，比如說養蜂收蜜，一箱蜜蜂一年約可收益1萬元，還有許多附加的產品如花粉、蜂王乳等，技術門檻也不高，要創造年產百萬收益其實真的不難。

陳世雄說，養雞也是不錯的選擇，養雞的主要餵食黑水虻，黑水虻主要吃廢棄物如廚餘、酒糟，用低成本產生高品質的蛋白質飼料餵雞，雞可以生雞蛋，雞蛋一年約可帶來幾十萬收入，加上其他的加工品或作物，如咖啡，咖啡本身利潤雖不高，但若做成酒釀咖啡，產品多元又有特色風味就可以抬高單價，所以從事農業是可以賺錢的。