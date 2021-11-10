影／倒數三天趕緊投票 大安金磚米爭台灣好米頭銜
行政院農委會農糧署舉辦「110年台灣好米禮盒選拔」網路人氣票選活動，本周六將結束票選，台中市大安區農會的「金磚米典藏禮盒」與台南後壁地區「無米樂穰滿之禮」爭奪冠亞軍，戰況激烈。大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安占地利之便，有雙溪匯流的泉水灌溉，孕育出大安區優質好米，歡迎大家支持大安農民的金磚米，一天一票。
農糧署舉辦首屆「110年台灣好米禮盒選拔」網路人氣票選活動，活動期間自101年10月23日至101年11月13日，透過臉書票選，截至今天下午4點半為止，「金磚米典藏禮盒」與「無米樂穰滿之禮」雙方票數差距不到一百票，戰況激烈。投票網址：https://feversocial.com/works-140257?serialno=58。
大安區年產2千多公頃稻米，是台中稻米三大產區之一，大安區有大甲溪(黑龍)、大安溪(白龍)水流交會的泉水灌溉，讓大安農會有「安泉米」、「雙龍米」之稱，米質香Q、顆粒飽滿。
大安區農會總幹事蔡建宗表示，每一粒米粒都蘊含著大安區農民的驕傲，農會3年前推出「金磚米」，金光閃閃宛如金磚的外型，喜氣又亮眼，且可客製化作為婚宴喜慶、新居入厝、生育、企業逢年過節等禮品，目前已熱銷7萬塊「金磚」，相當討喜。
農會嚴格把關「金磚米」，通過CNS一等米標準、有產銷履歷驗證、通過農藥殘留381項檢驗合格、通過食米重金屬檢驗合格、產品投保產品責任險，讓消費者食得安心。
「歡迎全國國人品嘗台中大安好米！」蔡建宗說，投票進入最後倒數，他邀請大家支持台中大安在地農民辛苦栽種的金磚米，讓好米躍上全國，更多民眾吃到安心又好吃的金磚米。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言