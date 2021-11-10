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影／倒數三天趕緊投票 大安金磚米爭台灣好米頭銜

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
農會3年前推出「金磚米」，金光閃閃宛如金磚的外型，喜氣又亮眼，且可客製化作為婚宴喜慶、新居入厝等禮品，目前已熱銷7萬塊「金磚」，相當討喜。記者林佩均／攝影
農會3年前推出「金磚米」，金光閃閃宛如金磚的外型，喜氣又亮眼，且可客製化作為婚宴喜慶、新居入厝等禮品，目前已熱銷7萬塊「金磚」，相當討喜。記者林佩均／攝影

行政院農委會農糧署舉辦「110年台灣好米禮盒選拔」網路人氣票選活動，本周六將結束票選，台中市大安區農會的「金磚米典藏禮盒」與台南後壁地區「無米樂穰滿之禮」爭奪冠亞軍，戰況激烈。大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安占地利之便，有雙溪匯流的泉水灌溉，孕育出大安區優質好米，歡迎大家支持大安農民的金磚米，一天一票。

農糧署舉辦首屆「110年台灣好米禮盒選拔」網路人氣票選活動，活動期間自101年10月23日至101年11月13日，透過臉書票選，截至今天下午4點半為止，「金磚米典藏禮盒」與「無米樂穰滿之禮」雙方票數差距不到一百票，戰況激烈。投票網址：https://feversocial.com/works-140257?serialno=58。

大安區年產2千多公頃稻米，是台中稻米三大產區之一，大安區有大甲溪(黑龍)、大安溪(白龍)水流交會的泉水灌溉，讓大安農會有「安泉米」、「雙龍米」之稱，米質香Q、顆粒飽滿。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，每一粒米粒都蘊含著大安區農民的驕傲，農會3年前推出「金磚米」，金光閃閃宛如金磚的外型，喜氣又亮眼，且可客製化作為婚宴喜慶、新居入厝、生育、企業逢年過節等禮品，目前已熱銷7萬塊「金磚」，相當討喜。

農會嚴格把關「金磚米」，通過CNS一等米標準、有產銷履歷驗證、通過農藥殘留381項檢驗合格、通過食米重金屬檢驗合格、產品投保產品責任險，讓消費者食得安心。

「歡迎全國國人品嘗台中大安好米！」蔡建宗說，投票進入最後倒數，他邀請大家支持台中大安在地農民辛苦栽種的金磚米，讓好米躍上全國，更多民眾吃到安心又好吃的金磚米。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安占地利之便，有雙溪匯流的泉水灌溉，孕育出大安區優質好米，歡迎大家支持大安農民的金磚米，一天一票。記者林佩均／攝影
大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安占地利之便，有雙溪匯流的泉水灌溉，孕育出大安區優質好米，歡迎大家支持大安農民的金磚米，一天一票。記者林佩均／攝影
農會3年前推出「金磚米」，金光閃閃宛如金磚的外型，喜氣又亮眼，且可客製化作為婚宴喜慶、新居入厝等禮品，目前已熱銷7萬塊「金磚」，相當討喜。記者林佩均／攝影
農會3年前推出「金磚米」，金光閃閃宛如金磚的外型，喜氣又亮眼，且可客製化作為婚宴喜慶、新居入厝等禮品，目前已熱銷7萬塊「金磚」，相當討喜。記者林佩均／攝影

農會 農民 投票

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