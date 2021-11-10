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舊台糖鐵道與道路有落差 埤頭農場路大學生車禍多

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府向內政部申請「城鎮之心工程計畫」補助，將已年久失修竹塘公園改頭換面，整修成竹塘鄉內第一座全齡式公園。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府向內政部申請「城鎮之心工程計畫」補助，將已年久失修竹塘公園改頭換面，整修成竹塘鄉內第一座全齡式公園。圖／彰化縣政府提供

彰化縣埤頭鄉文化路至高速公路引道前的農場路路段，因路面與舊台糖鐵道鐵軌有落差，導致學生騎車行經時常出車禍，彰化縣長王惠美等人今天前往視察後，縣府將補助經費改善路面，讓學生及民眾出入更安全。

王惠美今天和埤頭鄉長杜懿彩、縣議員劉淑芳、李浩誠等人視察明道大學附近的農場路路段，及埤頭十三甲排水護岸改善工程。

農場路路段不僅已老舊破損，路面與舊台糖鐵道鐵軌又有落差，明道大學校長郭秋勳說，由於舊鐵軌被文化部定為文化資產，不能移動，希望縣府與工務單位能用技術克服，使其能保留鐵軌也能鋪平道路，才能保障師生和周遭居民行的安全。

王惠美說，埤頭鄉從文化路至高速公路引道前的農場路路段，是埤頭、溪州兩鄉的重要連絡道路，今天現勘後發現確實很危險，將請工務處因應台糖希望保存軌道的方向著手改善路面，改善長度為490公尺、寬度7.5公尺，縣府將動用210萬元儘速發包。

十三甲排水位於彰150線旁，排水護岸之前就曾有部分滑落、破損，王惠美說，先前雖有鄉親緊急固定，但仍不是很安全，為了維護住戶的安全，先以約200萬元經費優先改善破損的護岸及修復既有水溝及管涵，以確保民眾安全。

彰化縣政府向內政部申請「城鎮之心工程計畫」補助，將已年久失修竹塘公園改頭換面，整修成竹塘鄉內第一座全齡式公園，王惠美今天也與竹塘鄉長蔡碩任、縣議員吳淑娟、蔡家豪等人視察竹塘公園改善成果。

王惠美說，縣府向內政部營建署爭取到850萬元經費，加上縣府配合款150萬元，進行竹塘公園改善計劃，整理後的公園非常清幽，希望開放後，鄉親多前來走走，由於幼兒遊具需檢驗認證，因此兒童遊憩設施將待12月檢驗通過後就可開放。

蔡碩任說，竹塘公園年久失修，運動及遊憩的設施破舊不堪，經過此次的翻修改造，煥然一新，相信竹塘的鄉親不論老幼都會喜歡前來遊玩。

埤頭鄉文化路至高速公路引道前的農場路路段，因路面與舊台糖鐵道鐵軌有落差，導致學生騎車行經時常出車禍，彰化縣長王惠美等人今天前往視察後，縣府將補助經費改善路面，讓學生及民眾出入更安全。記者林宛諭／攝影
埤頭鄉文化路至高速公路引道前的農場路路段，因路面與舊台糖鐵道鐵軌有落差，導致學生騎車行經時常出車禍，彰化縣長王惠美等人今天前往視察後，縣府將補助經費改善路面，讓學生及民眾出入更安全。記者林宛諭／攝影

王惠美 護岸

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