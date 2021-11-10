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彰化公共自行車更換MOOVO系統 無線網路借還車

中央社 / 彰化10日電

彰化縣公共自行車系統今天起全面更換為MOOVO智慧自行車及電動輔助自行車，彰縣府指出，新的公共自行車系統使用無線網路，借還車時間比較久，會宣導提醒民眾耐心等候。

彰化縣公共自行車原本使用YOUBIKE系統，合約在今年6月底到期，營運商從YOUBIKE轉換成為MOOVO智慧自行車，新接手的廠商則是在今天將原有的1650輛舊單車全部更換為新式的智慧自行車及電動輔助自行車。

彰化縣政府城市暨觀光發展處企劃發展科長李建宏接受中央社記者訪問時指出，新的1650輛自行車中，有300輛的電動輔助自行車，彰化市、員林市及鹿港鎮各有100輛，其餘的1350輛自行車則都是智慧自行車。

李建宏說，MOOVO費率分為智慧自行車和電動輔助自行車，智慧自行車費率為每30分鐘新台幣10元，電動輔助自行車為每30分鐘20元，縣府也編列預算補貼前30分鐘租借費用5元。

李建宏指出，更換成MOOVO智慧自行車後，民眾反映最多的問題是借車時花的時間比較久，主要是舊的系統使用車柱借還車，新的系統使用無線網路傳輸，借還車會花比較久的時間，他們會請業者加強宣導。

李建宏說明，更換成新的公共自行車系統後，原有的公共自行車車柱會陸續拆除，預計在年底前會全部拆除完畢，拆除完畢後會安裝新的車架，方便民眾借還車，也避免民眾亂停車造成亂象。

自行車 單車

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