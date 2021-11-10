快訊

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

台積電落腳高雄 綠營：起初廠商代表不看市長一眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中文化局出專書收錄美軍文資 議員：保存設施更重要

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠指出，美軍在台中的史跡因善加保存。記者陳秋雲/攝影
台中市議員楊典忠指出，美軍在台中的史跡因善加保存。記者陳秋雲/攝影

台中市文化局將出版專書，記錄60年代美軍在台中歷史與社會發展，市議員楊典忠表示，美軍在台中軍事設施建物豐富，但市府明年竟編列預算拆美軍招待所，楊典忠希望美軍相關設施與建築全數保留，不要「只能在書上紀念」。

美軍在台中軍事設施建物相當豐富，有清水區大楊油庫、神岡區美軍營舍、清泉崗機場日治時期防空塔、清水區大楊油庫油管設施、高北加壓站、高美油管路、西區美僑新村、美誼游泳池、美村路美軍招待所、北區美國新聞處、美軍史跡館等，見證越戰與中美共同防禦時期，在台美軍設施建築。

文化局規劃紀錄60年代起中美共同防禦期間，美軍在台中的設施建築與社會發展描述，經費約96萬，將印製800本專書，市立圖書館與一般書店通路、電子書平台都會上架。

楊典忠表示，市府明年編列預算拆美軍招待所，他擔心未登錄文化資產的所有建築史跡，遭不可逆的破壞，屆時只能在這專書上紀念。楊典忠建議市府保存美軍在台中設施文資，吸引深度旅遊，納入每年古蹟日活動辦理。

副市長令狐榮達表示，清泉崗基地裡面有座保存良好的美軍紀念館，珍貴史料與照片，另西區美國招待所將保留原來的建築，也會保留樹木與特色風貌。

他表示，曾向清泉崗單位提議，邀請當年在台中服役過的美軍官員reunion（團圓）活動，回味當年在台中的回憶。

文化局長陳佳君表示，這本專書正期末審查，油庫修復後已請清水區公所進行管理維護，並與建設局討論大楊越戰公園協調文資保存事宜。

市府將相關設施清查與盤點，並結合觀旅局，把美軍在台中各地景點串成主題遊程，讓民眾深度體驗。

美軍 建築 清泉崗機場

延伸閱讀

考古試掘光審查花4個月 議員罵中市府有同理心嗎？

影／美軍機載議員訪台 何志偉：台美互動會越來越頻繁

美軍在台協訓十餘年 美媒：近年人數增加 波頓是推手

高美濕地陸化 蘆葦面積3座足球場、雲林莞草減少45.8%

相關新聞

舊台糖鐵道與道路有落差 埤頭農場路大學生車禍多

彰化縣埤頭鄉文化路至高速公路引道前的農場路路段，因路面與舊台糖鐵道鐵軌有落差，導致學生騎車行經時常出車禍，彰化縣長王惠美...

影／因農路被課徵土增稅 阿婆哭了 林明溱：法令擾民

南投縣中寮鄉因為交通設施改善，土地價格上升，但最近有農民賣農地，卻被要求課徵土地增值稅，否則就應把農路拆除，才能不用課稅...

彰化縣半年罰噪音車54件 139線占26件最重罰3600元

為防制汽機車發出的噪音妨害安寧，彰化縣環保局從今年四月起，執行噪音自動偵測照相，迄今已告發54件，其中，以競飆出名的八卦...

春節防疫旅館一房難求 南投縣呈報申請增加房間應急

面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房，特別是檢疫14天前的1月14日至18日最為搶手，南投縣...

考古試掘光審查花4個月 議員罵中市府有同理心嗎？

台中市議會舉行教育文化業務質詢，市議員陳政顯指出，民眾申請考古試掘搶救時的審查程序的時間長達4個月，他非常不認同。文化局...

監院糾正4年前召募作業 中捷：盧秀燕上任後改善流程

台中捷運公司辦理2018年人員招募公開招考，運務類組A01站務員類科部分報考人甄試成績高於最低錄取成績，未獲錄，此事遭監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。