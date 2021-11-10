台中文化局出專書收錄美軍文資 議員：保存設施更重要

台中市文化局將出版專書，記錄60年代美軍在台中歷史與社會發展，市議員楊典忠表示，美軍在台中軍事設施建物豐富，但市府明年竟編列預算拆美軍招待所，楊典忠希望美軍相關設施與建築全數保留，不要「只能在書上紀念」。

美軍在台中軍事設施建物相當豐富，有清水區大楊油庫、神岡區美軍營舍、清泉崗機場日治時期防空塔、清水區大楊油庫油管設施、高北加壓站、高美油管路、西區美僑新村、美誼游泳池、美村路美軍招待所、北區美國新聞處、美軍史跡館等，見證越戰與中美共同防禦時期，在台美軍設施建築。

文化局規劃紀錄60年代起中美共同防禦期間，美軍在台中的設施建築與社會發展描述，經費約96萬，將印製800本專書，市立圖書館與一般書店通路、電子書平台都會上架。

楊典忠表示，市府明年編列預算拆美軍招待所，他擔心未登錄文化資產的所有建築史跡，遭不可逆的破壞，屆時只能在這專書上紀念。楊典忠建議市府保存美軍在台中設施文資，吸引深度旅遊，納入每年古蹟日活動辦理。

副市長令狐榮達表示，清泉崗基地裡面有座保存良好的美軍紀念館，珍貴史料與照片，另西區美國招待所將保留原來的建築，也會保留樹木與特色風貌。

他表示，曾向清泉崗單位提議，邀請當年在台中服役過的美軍官員reunion（團圓）活動，回味當年在台中的回憶。

文化局長陳佳君表示，這本專書正期末審查，油庫修復後已請清水區公所進行管理維護，並與建設局討論大楊越戰公園協調文資保存事宜。

市府將相關設施清查與盤點，並結合觀旅局，把美軍在台中各地景點串成主題遊程，讓民眾深度體驗。