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影／因農路被課徵土增稅 阿婆哭了 林明溱：法令擾民
南投縣中寮鄉因為交通設施改善，土地價格上升，但最近有農民賣農地，卻被要求課徵土地增值稅，否則就應把農路拆除，才能不用課稅，有阿婆無法負擔增值稅難過落淚。南投縣長林明溱說，要求農民提出證明很沒有良心，將召集13鄉鎮市開會，農地買賣免除農路、工寮和水塔等設施證明，讓阿婆不用再哭泣。
縣議員簡賜勝說，南投縣山地多，交通出入不便，早期農民向省政府、水保局申請鋪設農路、以及水塔、工寮作為農務使用。但有農民年紀大無法耕作，想要出售農地。但因為農地上有農路、水塔，被視為非農地農用，被要求需課徵土地增值稅，否則就需把既成道路、水塔拆除，才符合農地農用條件，導致買方不願意購買
這些農路也是居民出入道路，一旦挖除也影響交通和農產運輸，引發地主和居民紛爭，這些問題並非農民造成，縣府應設法解決土地增值稅問題，避免擾民。
農業出長陳瑞慶說，土地增值稅由買受人承受，縣府不會要求農民拆除農路，只要農民提出供公眾使用證明，便可免徵土地增值稅。簡賜勝說，這些農路興建數十年，農民怎麼可能有證明，縣府不該將問題丟給農民？
林明溱說，農路、工寮、水塔都是農地必要設施，土地增值稅卻將這些設備當成妨礙農地使用設施，要求課徵土地增值稅，不僅和事實不符，也實在擾民。他將要求13鄉鎮市公所，未來農地買賣會勘時，對農路等設施開設無妨礙農地使用證明，幫農民解決問題，讓老農民不會因為法令限制哭泣。
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