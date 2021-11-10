社宅為老樹他遷 台中北屯荔枝老樹公園動工
台中市北屯區北屯路旁的一塊0.54公頃土地，原由中廣電台使用，區內有1百多棵老樹，其中有50多株是荔枝樹，但荒廢多時，前市長林佳龍時代原本規畫興建社會住宅，但引起當地居民和公民團體人士反對，認為老樹至少有60年，應予保留。市長盧秀燕上任後將原本的社宅規畫移往西屯，現址改為規畫成「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。
盧秀燕說，如果要半世紀才能長成這些老樹，只是為了蓋社會住宅而將其移除，變成一個水泥基地的話，當地民眾都非常反對，而且這也是北屯市區裡最大的老樹群；她和當地民意代表、居民、公民團體見面並實際會勘後，認為「樹要長成相當不易，但社宅用地要找比較簡單」，因此決定採取兩全其美的方法，也就是社宅規畫移往西屯，現址改建為公園。
建設局長陳大田說，公園的土地屬國有財產局所有，經協調後，國有財產同意由台中市政府代管，把該區興建為公園。區內的106棵老樹都會保留並有三大規畫，分別是老樹保留區，讓大家來見證歷史，另也規畫地景花園區，利用舊的水池打造成生態區並加上地景布置，可以讓市民休閒；最後則是替公園設計出入口意象，並把圍牆拆除，矮牆還可以坐著休息，讓公園變成友善環境。
他說，地方民眾也希望這座公園未來能與兒童公園串連起來，因此會把中間的小巷道打造成「桂花弄」明年4月所有工程就能完成，這也為市長盧秀燕廣設並改善公園的美樂地計畫再增添一座老樹公園。
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