社宅為老樹他遷 台中北屯荔枝老樹公園動工

台中市北屯區北屯路旁的一塊0.54公頃土地，原由中廣電台使用，區內有1百多棵老樹，其中有50多株是荔枝樹，但荒廢多時，前市長林佳龍時代原本規畫興建社會住宅，但引起當地居民和公民團體人士反對，認為老樹至少有60年，應予保留。市長盧秀燕上任後將原本的社宅規畫移往西屯，現址改為規畫成「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。

盧秀燕說，如果要半世紀才能長成這些老樹，只是為了蓋社會住宅而將其移除，變成一個水泥基地的話，當地民眾都非常反對，而且這也是北屯市區裡最大的老樹群；她和當地民意代表、居民、公民團體見面並實際會勘後，認為「樹要長成相當不易，但社宅用地要找比較簡單」，因此決定採取兩全其美的方法，也就是社宅規畫移往西屯，現址改建為公園。

建設局長陳大田說，公園的土地屬國有財產局所有，經協調後，國有財產同意由台中市政府代管，把該區興建為公園。區內的106棵老樹都會保留並有三大規畫，分別是老樹保留區，讓大家來見證歷史，另也規畫地景花園區，利用舊的水池打造成生態區並加上地景布置，可以讓市民休閒；最後則是替公園設計出入口意象，並把圍牆拆除，矮牆還可以坐著休息，讓公園變成友善環境。