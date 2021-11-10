快訊

直播／防疫旅館、集中檢疫所將開放訂房 指揮中心下午2時說明

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

社宅為老樹他遷 台中北屯荔枝老樹公園動工

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影

台中市北屯區北屯路旁的一塊0.54公頃土地，原由中廣電台使用，區內有1百多棵老樹，其中有50多株是荔枝樹，但荒廢多時，前市長林佳龍時代原本規畫興建社會住宅，但引起當地居民和公民團體人士反對，認為老樹至少有60年，應予保留。市長盧秀燕上任後將原本的社宅規畫移往西屯，現址改為規畫成「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。

盧秀燕說，如果要半世紀才能長成這些老樹，只是為了蓋社會住宅而將其移除，變成一個水泥基地的話，當地民眾都非常反對，而且這也是北屯市區裡最大的老樹群；她和當地民意代表、居民、公民團體見面並實際會勘後，認為「樹要長成相當不易，但社宅用地要找比較簡單」，因此決定採取兩全其美的方法，也就是社宅規畫移往西屯，現址改建為公園。

建設局長陳大田說，公園的土地屬國有財產局所有，經協調後，國有財產同意由台中市政府代管，把該區興建為公園。區內的106棵老樹都會保留並有三大規畫，分別是老樹保留區，讓大家來見證歷史，另也規畫地景花園區，利用舊的水池打造成生態區並加上地景布置，可以讓市民休閒；最後則是替公園設計出入口意象，並把圍牆拆除，矮牆還可以坐著休息，讓公園變成友善環境。

他說，地方民眾也希望這座公園未來能與兒童公園串連起來，因此會把中間的小巷道打造成「桂花弄」明年4月所有工程就能完成，這也為市長盧秀燕廣設並改善公園的美樂地計畫再增添一座老樹公園。

台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影
台中市北屯區的「荔枝老樹公園」，上午舉辦動工典禮，預計明年4月完工。記者黃寅／攝影

社宅 盧秀燕 公民團體

延伸閱讀

三接遷離通過燃煤增？盧秀燕：對台中和中部民眾不公平

盧秀燕挺顏 綠營人士：中二補選已成台中市長前哨戰

監院糾正4年前召募作業 中捷：盧秀燕上任後改善流程

影／顏寬恒宣布參加立委補選後 今天到醫院打疫苗

相關新聞

影／因農路被課徵土增稅 阿婆哭了 林明溱：法令擾民

南投縣中寮鄉因為交通設施改善，土地價格上升，但最近有農民賣農地，卻被要求課徵土地增值稅，否則就應把農路拆除，才能不用課稅...

彰化縣半年罰噪音車54件 139線占26件最重罰3600元

為防制汽機車發出的噪音妨害安寧，彰化縣環保局從今年四月起，執行噪音自動偵測照相，迄今已告發54件，其中，以競飆出名的八卦...

春節防疫旅館一房難求 南投縣呈報申請增加房間應急

面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房，特別是檢疫14天前的1月14日至18日最為搶手，南投縣...

考古試掘光審查花4個月 議員罵中市府有同理心嗎？

台中市議會舉行教育文化業務質詢，市議員陳政顯指出，民眾申請考古試掘搶救時的審查程序的時間長達4個月，他非常不認同。文化局...

監院糾正4年前召募作業 中捷：盧秀燕上任後改善流程

台中捷運公司辦理2018年人員招募公開招考，運務類組A01站務員類科部分報考人甄試成績高於最低錄取成績，未獲錄，此事遭監...

弱勢家庭免費到宅沐浴活動 社福團體獲贈13萬2000元

為了讓長期臥床的弱勢失能者，可得到專業的沐浴服務，永信社會福利基金會和國際職業婦女協會大台中分會暨大里友誠獅子會，舉辦弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。