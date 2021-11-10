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春節防疫旅館一房難求 南投縣呈報申請增加房間應急
面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房，特別是檢疫14天前的1月14日至18日最為搶手，南投縣政府表示，目前縣內防疫旅館分布在南投市、名間、埔里、水里等鄉鎮，未來會在「縣民優先」下，有計畫專案增加房間，並強調未來尚有3家旅宿業者申請中，預計可以增加107間房，但一切要等下周一與中央視訊會議時提出。
南投縣疫情指揮中心副指揮官陳正昇表示，目前南投縣內共有7家旅宿、302間防疫客房，由於明年農曆除夕、大年初一落在1月31日及2月1日，因此1月14日至18日皆己滿房，而民眾若不要求較高居住品質，明年1月1日至13日尚有1家防疫旅宿，仍有零星空房，但因應不少縣民返鄉，除目前尚有3家旅宿業者申請107間房外，也將向中央專案開放。
南投縣政府指出，過去因部分防疫旅館的住宿率不高，很多都是外地防疫客人前來居住，目前縣內防疫旅館分散在南投市、名間、埔里、水里等鄉鎮，房價從1200元起至1萬2000萬元不等，加上防疫旅館容易被貼上標籤，影響未來營運，一般旅宿業者並不願配合加入，且有的提供早餐並代訂午晚餐，有的無供餐，安置標準不一。
南投觀光處指出，國內疫情已趨緩，不少旅宿業者怕麻煩，加上轉而大搶五倍券國旅客人，造成春節前均已預約爆滿，使得防疫旅館一房難求；希望中央下周能盡早訂出相關因應辦法，否則要徵召一般旅館轉為防疫旅館並不容易。
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