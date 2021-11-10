快訊

直播／防疫旅館、集中檢疫所將開放訂房 指揮中心下午2時說明

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節防疫旅館一房難求 南投縣呈報申請增加房間應急

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房。圖／南投縣政府提供
面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房。圖／南投縣政府提供

面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房，特別是檢疫14天前的1月14日至18日最為搶手，南投縣政府表示，目前縣內防疫旅館分布在南投市、名間、埔里、水里等鄉鎮，未來會在「縣民優先」下，有計畫專案增加房間，並強調未來尚有3家旅宿業者申請中，預計可以增加107間房，但一切要等下周一與中央視訊會議時提出。

南投縣疫情指揮中心副指揮官陳正昇表示，目前南投縣內共有7家旅宿、302間防疫客房，由於明年農曆除夕、大年初一落在1月31日及2月1日，因此1月14日至18日皆己滿房，而民眾若不要求較高居住品質，明年1月1日至13日尚有1家防疫旅宿，仍有零星空房，但因應不少縣民返鄉，除目前尚有3家旅宿業者申請107間房外，也將向中央專案開放。

南投縣政府指出，過去因部分防疫旅館的住宿率不高，很多都是外地防疫客人前來居住，目前縣內防疫旅館分散在南投市、名間、埔里、水里等鄉鎮，房價從1200元起至1萬2000萬元不等，加上防疫旅館容易被貼上標籤，影響未來營運，一般旅宿業者並不願配合加入，且有的提供早餐並代訂午晚餐，有的無供餐，安置標準不一。

南投觀光處指出，國內疫情已趨緩，不少旅宿業者怕麻煩，加上轉而大搶五倍券國旅客人，造成春節前均已預約爆滿，使得防疫旅館一房難求；希望中央下周能盡早訂出相關因應辦法，否則要徵召一般旅館轉為防疫旅館並不容易。

面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房。圖／南投縣政府提供
面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房。圖／南投縣政府提供

南投 防疫旅館 疫情

延伸閱讀

因應春節返鄉人潮 花蓮縣府協調業者增加房間數

陳時中證實春節擬放寬7+7 台大公衛：可依風險分3策略

春節返鄉搶房百樣情 有人訂不到、有1家4口得花10萬

防疫旅館春節量能不足 新北籲開放集中檢疫所

相關新聞

影／因農路被課徵土增稅 阿婆哭了 林明溱：法令擾民

南投縣中寮鄉因為交通設施改善，土地價格上升，但最近有農民賣農地，卻被要求課徵土地增值稅，否則就應把農路拆除，才能不用課稅...

彰化縣半年罰噪音車54件 139線占26件最重罰3600元

為防制汽機車發出的噪音妨害安寧，彰化縣環保局從今年四月起，執行噪音自動偵測照相，迄今已告發54件，其中，以競飆出名的八卦...

春節防疫旅館一房難求 南投縣呈報申請增加房間應急

面對春節連假大量返鄉民眾居家檢疫，南投縣防疫旅宿目前也已接近滿房，特別是檢疫14天前的1月14日至18日最為搶手，南投縣...

考古試掘光審查花4個月 議員罵中市府有同理心嗎？

台中市議會舉行教育文化業務質詢，市議員陳政顯指出，民眾申請考古試掘搶救時的審查程序的時間長達4個月，他非常不認同。文化局...

監院糾正4年前召募作業 中捷：盧秀燕上任後改善流程

台中捷運公司辦理2018年人員招募公開招考，運務類組A01站務員類科部分報考人甄試成績高於最低錄取成績，未獲錄，此事遭監...

弱勢家庭免費到宅沐浴活動 社福團體獲贈13萬2000元

為了讓長期臥床的弱勢失能者，可得到專業的沐浴服務，永信社會福利基金會和國際職業婦女協會大台中分會暨大里友誠獅子會，舉辦弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。