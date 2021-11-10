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愛犬癲癇發作無能為力 鍾宇柔做中學進獸醫系

中央社 / 台中10日電

因愛犬癲癇發作卻無能為力，讓鍾宇柔立志成為獸醫，她在高中時即進入私人獸醫院及馬場實習，在實作中了解獸醫的各種面向，今年透過特殊選才管道入學中興大學獸醫系。

國立中興大學今天發布新聞稿表示，今年獸醫學系大一新生鍾宇柔，從小就讀華德福實驗教育，在崇尚自然與自主學習的環境下成長，高中即主動進入私人獸醫院及馬場實習，並到台灣之心愛護動物協會擔任志工，從實際照顧大小動物中，了解獸醫的各種面向，探尋自我。

興大獸醫系老師表示，獸醫需要與畜主溝通，除知識專業外，邏輯、口條與自信也很重要，鍾宇柔在高中時期投入不少時間實習，從犬、貓、馬、野生動物等，對於未來獸醫系所學的大小動物，提前作了全面的探索，作足準備，也是她從眾多學生中脫穎而出的原因。

鍾宇柔升高二暑假先至私人動物醫院實習，跟著獸醫師學看心臟超音波、進行各項檢查，協助包紮、驗血、照護住院動物，並進手術室觀摩結紮、內視鏡、疝氣等手術。

在台灣馬術治療中心8個月期間，她從清馬糞、整理草區做起，熟悉馬匹習性後，也著手刷馬、洗馬，以及清馬蹄。鍾宇柔說，因清馬蹄有一定的危險性，要先與馬匹建立信任感，以免被踩到或踢到；在熟悉抓蹄與清蹄動作後，覺得把蹄溝縫內的糞便、土壤清出來，是一件很紓壓的事。

鍾宇柔說，高中時期的大小動物實習經驗，讓她深入體驗獸醫在臨床會遇到的各種情況，在專業知識外，也需具備與人溝通、隨機應變、面對死亡、不怕髒等心理素質，從實作中不斷探索自我；未來她希望爭取國外實習機會，接觸更多不同獸醫生態。

獸醫師 實習 中興大學

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