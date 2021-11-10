考古試掘光審查花4個月 議員罵中市府有同理心嗎？

台中市議會舉行教育文化業務質詢，市議員陳政顯指出，民眾申請考古試掘搶救時的審查程序的時間長達4個月，他非常不認同。文化局長陳佳君表示，會檢討流程、加速作業。

陳政顯說，台中市劃定許多區域是「遺址敏感區」，在這些被劃定的範圍內若要開發，須完成考古遺址發掘或搶救工作後，才可核准動工。

文化部規定，包括考古遺址發掘前的試掘、探勘，基於學術研究、保護考古遺址等或其他經主管機關判斷應提送審議的考古發掘，須經審議會審議，由主管機關核准，地方政府配合辦理。

陳政顯指出，為了保留珍貴文化資產，以1000平方公尺的土地為例，動不動就需百萬或千萬的高額經費！由民間開發業者負擔所有費用與時間，增加不少開發成本，搶救後的所有珍貴文物全屬政府，政府不但沒有任何獎勵與補助，相關的申請程序曠日廢時。

他表示，有業者今年6月份提出申請試掘核可，10月份才取得核可文件，前後竟超過4個月才被核可試掘。陳政顯說，難道官大學問大?開發商的時間不是時間，地主的錢不是錢?

陳政顯痛批官員面對審查會議「隨緣」的態度，申請件數少、委員時間無法配合、承辦主管忙…..，提出千奇百怪的理由，才造成行政冗長，民間配合搶救珍貴的文化資產，政府竟如此態度，公務員難道完全沒有同理心？

陳政顯要求文化局長陳佳君承，應立即檢討相關程序，同理心服務，替民眾節省時間與額外花費，減輕些房價高漲的壓力呀！陳佳君表示，會檢討流程。