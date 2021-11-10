監院糾正4年前召募作業 中捷：盧秀燕上任後改善流程

台中捷運公司辦理2018年人員招募公開招考，運務類組A01站務員類科部分報考人甄試成績高於最低錄取成績，未獲錄，此事遭監察院糾正。中捷公司強調，市長盧秀燕上任後，重新檢討人員招募各項作業程序，並訂定相關流程規範，透過公告筆試試題、錄取人員名單及最低錄取成績等方式，完善招募流程。

中捷指出，2018年起首次自辦公開招考，因公司成立初期人力有限且經驗不足，人員招募作業程序疏漏，2019年起重新檢討人員招募各項作業程序，並邀軌道同業指派顧問協助檢視作業流程。

中捷公司強調，透過公告筆試試題、錄取人員名單及最低錄取成績等方式，避免作業疏漏情事再次發生，並以公開、公平、公正原則辦理後續人員招募作業，相關招募作業也已完成標準作業程序訂定規範，未來招募流程將更完善。