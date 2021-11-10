弱勢家庭免費到宅沐浴活動 社福團體獲贈13萬2000元

為了讓長期臥床的弱勢失能者，可得到專業的沐浴服務，永信社會福利基金會和國際職業婦女協會大台中分會暨大里友誠獅子會，舉辦弱勢家庭免費到宅沐浴活動，希望給長期卧床失能者感受許久未能沐浴的機會，昨天舉辦捐贈儀式，各單位共同捐贈13萬2000元。

永信社會福利基會創立到宅沐浴已4年多，深知此項服務對長期卧床失能者的助益良多，發起「弱勢家庭免費到宅沐浴活動」，邀國際職業婦女協會大台中分會、國際獅子會300-C2區大里友誠獅子會共同捐贈13萬2000元，做為永信社會福利基金會到宅免費沐浴專款，讓更多有需要的弱勢家庭得以向基金會提出申請。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，推行長照業務時，發現不少長期臥床的病患，只能以擦澡取代洗澡，洗澡是人的基本生理需求，但對長期臥床的失能者家庭來說，洗澡是一件需要全家總動員的大事；對重度失能者而言，長期沒洗澡，身上會產生油汗味，讓親友小孩不易親近，天氣炎熱流汗，也會造成身體搔癢不舒服，容易罹患皮膚疾病。

為給長期臥床失能者也能得到適當的身體清潔，永信社會福利基金會向嘉義中華聖母基金會學習到府洗澡的技術及工具，運用組合式的沐浴設備，搭配三人一組的專業團隊，只要家中有1.5坪的空間，就能為失能者進行全身沐浴和泡澡服務。

國際職業婦女協會大台中分會會長林秀芬表示，此次聯合募款所得，將可提供60人次的免費到宅沐浴申請，希望藉此讓更多弱勢家庭的失能者好好洗個澡，找回生命的尊嚴。

國際獅子會300-C2區大里友誠獅子會廖宥榛會長表示，該會舉辦捐贈白米給弱勢家庭的社會服務時，發現有些弱勢家庭中臥床的身心障礙者，身上及家中都有異味；知悉永信社會福利基金會有提供到宅沐浴的服務，獅友們發動樂捐，響應到宅沐浴的社會服務。