中油打破傳統公廁形象 懸空蓋在池畔上超吸睛

不少人都有到加油站借廁所的經驗，台灣中油台中營業處考量用路人需求，改善南投草屯新豐加油站公廁環境，懸空打造一座池畔公廁，當地人卻不太知道，今藉由響應世界廁所日舉辦點燈儀式，為台灣祈福，也對外發表，盼提升公廁文化。

中油台中處指出，新豐站是中油直營店，坐落在台三線旁，支應台中至草屯路線往來車流，雖是加油站，但考量友善環境及服務品質，2年多前重新改建站區，更著重改善公廁場域，猶如一座小型生態滯洪公園，獲「黃金級綠建築標章」。

中油台中處長鄭文龍說，有別於多數加油站附設公廁，新豐站廁所是獨立建築，主結構以鋼管構成，懸空在草鞋狀滯洪水池上方，屋頂設有太陽光電板，壁面上方簍空強化採光及空氣流通，天然採光、八面通風，入夜則會點燈，別具風情。

只不過，大多民眾不知道草屯有這麼一處特色公廁，今年透過響應11月19日「世界廁所日」舉辦「消栽起扶‧友善公廁」活動對外發表，並辦理點燈儀式，感謝第一線醫護辛勞，為台灣祈福願脫離疫情陰霾，也盼提升加油站公廁文化。

對此，鄭提到，加油站不只賣汽油，給予民眾方便外借廁所，也是種公廁文化，而公廁文化提升，也代表人民生活水平素質的提升，該處才會以此為發想，結合生態滯洪、地方文化特色，營造友善環境、全齡無礙障且乾淨衛生的公廁場域。