聽新聞
test
0:00 / 0:00
中油打破傳統公廁形象 懸空蓋在池畔上超吸睛
不少人都有到加油站借廁所的經驗，台灣中油台中營業處考量用路人需求，改善南投草屯新豐加油站公廁環境，懸空打造一座池畔公廁，當地人卻不太知道，今藉由響應世界廁所日舉辦點燈儀式，為台灣祈福，也對外發表，盼提升公廁文化。
中油台中處指出，新豐站是中油直營店，坐落在台三線旁，支應台中至草屯路線往來車流，雖是加油站，但考量友善環境及服務品質，2年多前重新改建站區，更著重改善公廁場域，猶如一座小型生態滯洪公園，獲「黃金級綠建築標章」。
中油台中處長鄭文龍說，有別於多數加油站附設公廁，新豐站廁所是獨立建築，主結構以鋼管構成，懸空在草鞋狀滯洪水池上方，屋頂設有太陽光電板，壁面上方簍空強化採光及空氣流通，天然採光、八面通風，入夜則會點燈，別具風情。
只不過，大多民眾不知道草屯有這麼一處特色公廁，今年透過響應11月19日「世界廁所日」舉辦「消栽起扶‧友善公廁」活動對外發表，並辦理點燈儀式，感謝第一線醫護辛勞，為台灣祈福願脫離疫情陰霾，也盼提升加油站公廁文化。
對此，鄭提到，加油站不只賣汽油，給予民眾方便外借廁所，也是種公廁文化，而公廁文化提升，也代表人民生活水平素質的提升，該處才會以此為發想，結合生態滯洪、地方文化特色，營造友善環境、全齡無礙障且乾淨衛生的公廁場域。
新豐加油站則表示，該站區廁所打破一般人對公廁昏暗潮濕的刻板印象，如廁環境佳，甚至很好拍，而站內除了加油，也有電動機車換電站，並提供平價洗車、汽機車快速檢查保養、CUP&GO來速咖啡等多項貼心服務，歡迎前來喝咖啡體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言